Fuentes señala la comarca de Los Pedroches como ejemplo de desarrollo y crecimiento en la provincia de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, participa en el Foro 'Los que cuidan la tierra'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este lunes en el Foro 'Los que cuidan la tierra', celebrado en el municipio de Pozoblanco, "un encuentro que permite dar visibilidad al mundo rural a través de quienes mejor lo conocen, los profesionales que cada día trabajan en un sector tan importante para la provincia como el agroalimentario" en el que ha puesto en valor la importancia de la comarca de Los Pedroches como ejemplo de desarrollo y crecimiento.

Así lo ha evidenciado Fuentes, quien ha remarcado, además, que "la comarca de Los Pedroches es fruto de los hombres y mujeres que dedican su esfuerzo a hacer posible el milagro de toda una zona, de quienes han incorporado tecnología, han apostado por la innovación genética y han realizado inversiones para mejorar su productividad y la calidad de sus productos, con Covap como referente".

"La provincia de Córdoba produce unas 380.000 toneladas de leche al año, aproximadamente dos tercios de toda la producción andaluza. Somos una referencia en el porcino ibérico, con más del 35 % de la producción regional, y tenemos un peso muy destacado en las cabañas bovina y ovina, con el 30,1 % y el 27,5 %, respectivamente, unas cifras que no se entenderían sin esta comarca y sin su trabajo productivo", ha afirmado Fuentes.

Para el responsable provincial, "las estadísticas confirman que estamos ante una industria agroganadera de importante valor añadido que ha hecho de esta tierra un polo de desarrollo económico importante, ya que cuenta con cuatro pueblos entre las diez rentas medias por habitante más altas de la provincia".

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que "sin duda, estas cifras nos dicen que la industria agroalimentaria es un sector de futuro, esencial para el desarrollo de nuestro territorio y clave en el objetivo compartido de mantener a la población en nuestros entornos más rurales".

Sin embargo, ha continuado, "no podemos perder de vista que hay tres cuestiones urgentes para el futuro de Los Pedroches, inversiones de naturaleza distinta, pero fundamentales en su capacidad para crecer, atraer empresas y mantener la actividad económica".

"La primera de ellas, el agua. Necesitamos resolver la conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera con una solución solvente y duradera. Y es que la planificación hidráulica debe anticiparse a las dificultades, no esperar a que la emergencia nos obligue a actuar", ha remarcado Fuentes.

Para el presidente de la Diputación, "la segunda cuestión clave es la red de potencia eléctrica del norte de Córdoba. Hemos asistido a demasiados vaivenes, anuncios y falsas promesas que no terminan de traducirse en una solución efectiva. Una comarca con explotaciones modernas y una industria agroalimentaria potente necesita una infraestructura eléctrica adecuada a sus necesidades presentes y futuras. Sin esa capacidad, se limitan las posibilidades de inversión, de modernización y, por ende, de creación de empleo".

Fuentes se ha referido a una tercera cuestión, el desdoblamiento en autovía de la N-432. "una infraestructura estratégica para mejorar las comunicaciones, facilitar el transporte de mercancías y conectar mejor nuestros municipios con los principales mercados. En este proyecto se han perdido ocho años muy valiosos y, desde las instituciones no podemos resignarnos a que una reivindicación de esta importancia continúe aplazándose mientras nuestras empresas necesitan mejores conexiones para competir".

"RESOLVER PROBLEMAS"

En definitiva, ha apostillado, "la política debe servir para resolver problemas, no para prolongarlos. Aquí hemos visto cómo proyectos esenciales avanzaban entre incertidumbres y promesas, mientras se desaprovechaban oportunidades para mejorar la vida de nuestros pueblos y la competitividad de nuestras empresas".

"Hablamos de agua, luz, comunicaciones y de la necesidad de una nueva norma de calidad del Ibérico 100% que aporte claridad al consumidor; un punto este último en el que Los Pedroches tiene mucho que decir con una dehesa que forma parte del territorio y de la esencia de unos productos cuya calidad viene avalada por la DOP", ha remarcado.

"En la provincia de Córdoba, y de manera muy importante en Los Pedroches, tenemos productos de primera, empresas de primera y profesionales de primera. Lo que necesitamos es que las infraestructuras y los recursos estén también a la altura. No podemos pedirle a una comarca que compita en el mundo y no darle las comunicaciones, el agua y la energía que necesita para hacerlo", ha recalcado.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha concluido su intervención agradeciendo a la cadena COPE Pozoblanco, "la celebración de este foro que nos permite hablar del presente de nuestro sector agroalimentario, pero sobre todo analizar los retos y oportunidades de futuro".