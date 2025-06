Gerardo Olivares presenta en la Diputación su libro 'Las décadas doradas de la arquitectura moderna'

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se ha presentado en la Diputación de Córdoba el libro 'Las décadas doradas de la Arquitectura Moderna. Una visión personal de su génesis y evolución', de Gerardo Olivares, que ha sido editado por el Servicio de Publicaciones de la institución provincial y que explora la evolución y el impacto de la arquitectura moderna durante su período más influyente.

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, ha expresado su satisfacción "por poder participar en esta publicación que nos invita a viajar por la historia de la arquitectura moderna de la mano de alguien que la ha vivido, estudiado y pensado a fondo. No es frecuente encontrarse con libros que combinen con tanta naturalidad el rigor profesional y la emoción personal, Gerardo ha conseguido eso", ha subrayado.

La diputada ha señalado que "este no es un libro cualquiera, es una mirada honesta, profunda y muy personal sobre cómo ha ido cambiando la arquitectura a lo largo del último siglo. Cambios que han venido marcados por la tecnología, las ideas, por la sociedad misma".

Siles ha expresado que, "como arquitecta, leer este libro ha sido todo un regalo, me ha hecho redescubrir etapas y estilos que pensaba que ya conocía y me ha recordado porqué me enamoré de esta profesión. Como parte de esta institución pública, me alegra muchísimo que este trabajo salga adelante con el apoyo de la Diputación".

La delegada de Gobierno Interior ha incidido en que "desde la Diputación, apostamos por proyectos como éste porque creemos firmemente en la importancia de conservar, compartir y difundir el conocimiento, especialmente cuando viene de alguien que ha dedicado su vida a observar y a construir con sensibilidad", y ha añadido que "a través de esta obra, Gerardo, no sólo nos habla de edificios o estilos, sino de personas, de contextos, de decisiones que marcaron una época y que siguen teniendo eco hoy".

Por su parte, Olivares ha aludido a "la relación cercana" que tiene con la Diputación de Córdoba, "entre otros motivos por el trabajo que tuve que realizar en su momento junto con Rafael de la Hoz. Soy un profundo conocedor del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, gracias a esta estrecha colaboración, y me congratula que esta casa se encargue de la edición de mi libro".

El libro analiza la arquitectura moderna desde sus inicios hasta su evolución en las décadas doradas, destacando los estilos, tendencias y figuras clave de la época. Olivares examina la relación entre la arquitectura y la sociedad y cómo los cambios políticos, económicos y culturales influyeron en la creación de edificios y espacios urbanos.

Gerardo Olivares es un arquitecto y escritor con amplia experiencia en la investigación y la docencia de la arquitectura. Su enfoque en la arquitectura moderna y su capacidad para analizar y contextualizar los edificios y espacios urbanos lo convierten en un experto en la materia.

El enfoque del libro es histórico y analítico y Olivares utiliza una variedad de fuentes y ejemplos para ilustrar sus argumentos, incluye fotografías e imágenes de edificios y espacios urbanos que ayudan a visualizar y comprender mejor la arquitectura moderna.