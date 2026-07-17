El ICHL de la Diputación de Córdoba, "referente nacional" en la gestión económico financiera y en asistencia

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la celebración del consejo rector del ICHL. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Cooperación con Hacienda Local (ICHL) de la Diputación de Córdoba ha celebrado un consejo rector en el que se ha puesto de manifiesto que el organismo se consolida como "referente en toda España" en la gestión tributaria de ingresos de derecho público, así como en el asesoramiento a municipios y entidades locales en materia económico, financiera, contable, presupuestaria y de recursos humanos.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha añadido en relación a la Memoria de 2025, que ha recibido el visto bueno del consejo, que "el ICHL ha terminando el ejercicio con un resultado presupuestario de 53.835,51 euros y una ejecución del 92% en gastos y del 93% en ingresos, así como con un periodo medio de pago de 9,14 días".

En este apartado, el máximo representante de la institución provincial ha resaltado el incremento del anticipo de la recaudación de los tributos a los municipios, que pasó de 124 millones en 2024 a 126 millones el año pasado. Esto supone "inyectar a los ayuntamientos una liquidez que es necesaria para planificar y afrontar las inversiones del año".

Además, el presidente ha resaltado que se ha "dado un salto cualitativo en la gestión tributaria, haciéndola más cercana y humanizada, como demuestra el convenio suscrito con Correos para introducir como medio de pago el giro postal a través del programa Correos Pay, lo que permite seguir dándole utilidad a la cartilla del banco de toda la vida". Este sistema "ayuda a evitar la exclusión financiera de miles de personas mayores y vulnerables en los pequeños municipios de la provincia", ha insistido Fuentes.

El máximo representante de la institución provincial ha destacado otros datos relevantes del ICHL en materia recaudatoria, de manera que "se ha elevado el porcentaje de domiciliaciones desde el 73,78% al 75,35% y se ha recaudado el 90,56% de los ingresos en periodo voluntario y el 20,09% en periodo ejecutivo, hasta alcanzar unos ingresos totales superiores a los 200 millones de euros, que suponen un incremento de 22 millones con respecto al año anterior".

Asimismo, Fuentes ha resaltado que "durante 2025 se han atendido 190.591 visitas en las oficinas de la provincia, así como 36.793 llamadas telefónicas de los ciudadanos".

En cuanto al asesoramiento a ayuntamientos, se han atendido 2.763 consultas telefónicas de municipios, 73 liquidaciones de presupuesto, 48 rendiciones a la Cámara de Cuentas, 77 remisiones de información de la Ley LOEPSF, así como 75 cuentas anuales preparadas para su envío a otras administraciones.

Por último, en lo relativo a Recursos Humanos, el ICHL ha colaborado con todos los municipios de la provincia en la confección de nóminas y la elaboración de relaciones de puestos de trabajo, además de prestar asesoramiento en materia de las inspecciones recibidas en relación con los proyectos PFEA.

Para Fuentes, estos datos demuestran "el importante papel que juega el ICHL en la provincia, convirtiéndose en una herramienta de gobernanza que asiste en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación de los ingresos municipales. Además, realiza una labor de asesoramiento en materia de ordenanzas, ingresos, presupuestos, gestión de personal, confección de nóminas o relaciones de puesto de trabajo", ha apostillado.