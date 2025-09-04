La imagen de Nuestra Señora del Socorro ya luce restaurada gracias al apoyo de la Diputación

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado en la conferencia sobre la restauración de la Virgen del Socorro --que ha contado con el apoyo de la institución provincial-- a cargo de Ana Infante, "cuyas manos han sido las encargadas de devolver la policromía original a esta imagen que ocupa un lugar preeminente en el corazón de los cordobeses".

Así lo ha explicado Salvador Fuentes, quien ha añadido que "la restauración de la alcaldesa perpetua de nuestra ciudad no se entiende sin mencionar la entrega de los hermanos de la corporación y de manera muy especial de su junta gestora encabezada por Lola Villanueva, quienes con su trabajo y entrega construyen un legado que nos pertenece a todos".

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié "en la apuesta de la Diputación por este proyecto que hoy conocemos de manera detallada". Y es que la institución provincial ha contribuido con 8.200 euros dentro plan de ayudas de recuperación del patrimonio cofrade.

Para Fuentes, "este acto contribuye, sin duda, a la puesta en valor del trabajo de nuestros maestros restauradores, cuya minuciosa labor es esencial para la recuperación de un patrimonio cultural que forma parte de la historia de nuestra provincia".

"Quisiera remarcar, además, el compromiso de la Diputación con un sector que para la institución es de especial relevancia, no sólo porque nos permite dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico que suponen las piezas que han sido recuperadas, sino porque con ello contribuimos al impulso de muchos artesanos y talleres que se dedican a la recuperación de este tipo de piezas y que contribuyen a crear empleo y desarrollo en nuestros pueblos", ha concluido Fuentes.