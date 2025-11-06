Literatura y música en directo se darán la mano en la V Gala de la Cultura de la Diputación de Córdoba

El delegado de Cultura, Gabriel Duque (centro), junto a Alberto de Paz (izda.) y Nacho Lozano, en la presentación de la Gala de la Cultura. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá el 13 de noviembre la quinta edición de su Gala de la Cultura, un acto en el que se fusionarán música y literatura y durante el cual "se entregarán los Premios Literarios de la Delegación, que son el de Poesía Vicente Núñez, que llega a su vigésimo quinta edición; el de Dramaturgia Antonio Gala, que es su cuarta; el más antiguo de Novela Rural, que llega a su vigésimo sexta edición; y el de Álbum Ilustrado, el décimo cuarto".

Así lo ha explicado en rueda de prensa el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha añadido que "estos premios fueron fallados ayer y antes de ayer y se entregarán durante la gala a sus vencedores. Son unos premios que están dotados con 12.000 euros cada uno, así que son de los mejor dotados en el ámbito de la literatura, sobre todo en el caso de la dramaturgia y álbum ilustrado".

El delegado de Cultura, que ha subrayado que la gala será conducida por el pianista Alberto de Paz y contará con la actuación del Coro Gospel Córdoba, dirigido por Nacho Lozano, ha recordado que "el acceso es gratuito hasta completar el aforo del Salón de Actos pero habrá que solicitar la invitación en la página de la Delegación de Cultura, 'www.cultura.dipucordoba.es', a partir del día 10 de noviembre a las 10,00 horas".

Por su parte, el pianista Alberto de Paz ha señalado que "durante la gala se darán la mano literatura y música, teniendo presencia el gospel, el cine, la escritura y personajes cordobeses como Antonio Gala".

Finalmente, Nacho Lozano ha agradecido a la Diputación el contar con el Coro Gospel y ha insistido en que "para nosotros es una ilusión venir porque, además, se cierra una rueda pues aquí hicimos nuestro primer concierto benéfico".

La gala será presentada por Alberto de Paz, pianista, compositor y showman que combina el piano con improvisación, la educación musical y el acompañamiento escénico. Además, el evento contará con la participación del Coro Gospel Córdoba que enriquecerá la experiencia de la gala.