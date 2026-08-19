La luz de más de 1.000 velas llenará de magia las calles de Encinas Reales (Córdoba) en su XVI Noche Encandilada

Gabriel Duque (centro), entre Gabriel Prieto e Inmaculada Núñez, con el cartel de la XVI Noche Encandilada de Encinas Reales. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo 29 de agosto el municipio de Encinas Reales (Córdoba) vivirá una de las noches más mágicas del verano con la celebración de su XVI Noche Encandilada, una cita ya consolidada en la provicia en la que todo el alumbrado eléctrico se apaga para dar protagonismo a la luz que aportan más de 1.000 velas y espectáculos de fuego.

A este respecto y durante su presentación este miércoles, el delegado de Cultura en la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha señalado que se trata de "una noche mágica en un bello municipio del Sur de nuestra provincia, una noche en la que la actividad es muy grande. Hablamos de una cita que cuenta con la colaboración de la institución provincial a través de los Programas Singulares de la Delegación de Cultura".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Gabriel Prieto, ha recordado que esta actividad cultural nació hace 16 años como iniciativa para fomentar el ahorro energético "y hoy estamos orgullosos de haber llegado hasta aquí gracias al respaldo de instituciones como la Diputación, que colabora con nosotros tanto con los bomberos del Consorcio como a través de Cultura".

Por último, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Encinas Reales, Inmaculada Núñez, ha sido la encargada de desgranar los detalles del programa de esta edición, "una cita que convierte nuestras calles en un espacio mágico que está iluminado por la luz de las velas y está rodeado de música y arte", según ha resaltado.

"La Noche Encandilada --ha proseguido-- es más que una actividad de verano, se ha convertido en una de las citas más importantes del año en general con respecto a la cultura de nuestra provincia, es una ocasión para descubrir los rincones más emblemáticos de nuestro pueblo y una oportunidad para poner en valor el patrimonio de Encinas Reales, nuestras tradiciones y también la participación de vecinos y vecinas".

PROGRAMACIÓN

Las actividades comenzarán la noche previa al apagado de las luces, el 28 de agosto, con talleres infantiles en el teatro al aire libre y la actuación de Dj Candy y del grupo local Los Tumbaos. Ya el sábado, 29 de agosto, tendrá lugar la Noche Encandilada.

Comenzará a las 21,30 horas en la calle Pozo Cruz con la celebración de talleres infantiles con pinturas de neón y glitter. Posteriormente, a las 22,15 horas, se producirá el apagado de la luz eléctrica, dando comienzo un espectáculo de fuego y la actuación de la batucada ruteña Arte Samba, que recorrerá las calles y plazas del pueblo realizando varias paradas. A las 23,00 horas, el escenario central acogerá la actuación de Music Loves Dance.

La programación continuará con distintos espectáculos de fuego en el Parque de la Iglesia y en la Ermita del Calvario y culminará, a las 00,15 horas del 30 de agosto, con el encendido de la luz eléctrica. Como fin de fiesta el teatro al aire libre acogerá la actuación de Dj Castro y del grupo de versiones Dr Diablo.