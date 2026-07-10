Más de 100 voluntarios recrean el pasado medieval de Aguilar de la Frontera (Córdoba) en la Noche de la Media Luna

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque (centro), en la presentación de la Noche de la Media Luna de Aguilar de la Frontera. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento arqueológico del castillo de Aguilar de la Frontera (Córdoba) y su entorno acogerán los días 24 y 25 de julio la 26ª edición de la Noche Blanca de la Media Luna, actividad cultural de gran formato que plantea un recorrido por escenas históricas de la etapa medieval de la localidad y que cuenta con la participación de más de un centenar de vecinos voluntarios.

En rueda de prensa, el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha destacado durante la presentación que se trata de una actividad de teatro popular por la que se estña "apostando de manera firme desde la Diputación de Córdoba. Es uno de los diez teatros populares que hay en la provincia de Córdoba; en el sur están Benamejí y Aguilar de la Frontera, pero ellos son pioneros".

Duque, que ha invitado a todos los cordobeses a visitar Aguilar con ocasión de la Noche de la Media Luna, ha explicado que "el teatro se desarrolla en el lugar donde acontecieron los hechos, en la zona del castillo, de la iglesia del Soterraño y en todo el casco antiguo, una zona bellísima de Aguilar de la Frontera".

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar, Francisca Herrador, ha valorado de la representación que "es una de las propuestas más singulares del calendario cultural de la provincia, una actividad que lleva 26 ediciones, lo que demuestra que es un proyecto plenamente consolidado, una actividad que ha sabido mantenerse viva durante más de un cuarto de siglo, renovándose cada año y despertando también el interés del público".

"Este proyecto surge por la necesidad de difundir la densa e interesante historia que tiene Aguilar de la Frontera, realizada en un espacio de gran carga histórica que había que revalorizar", ha señalado. Asimismo, Herrador ha puesto en valor la importancia del centenar de voluntarios que la hacen posible destacando que "esa es una de las grandes fortalezas que tiene la Noche de la Media Luna".

Finalmente, la regidora aguilarense ha hecho hincapié en que "cada edición ofrece algo diferente, pero siempre con el máximo respeto a la historia. Ninguna edición es igual a la anterior. Durante dos noches, la del 24 y la del 25 de julio, el castillo deja de ser un monumento para volver a convertirse en un lugar habitado. Sus murallas vuelven a llenarse de voces, de música, de personajes y de escenas que permiten al visitante comprender nuestro pasado de una forma cercana, emocionante y diferente".

26ª EDICIÓN DE LA NOCHE DE LA MEDINA LUNA

Uno de las características de esta representación es el hecho de que el público no permanece estático sino que los asistentes realizan un recorrido por los espacios más representativos directamente relacionados con lo que se narra. Es un recorrido cultural integral por una de las etapas más atractivas e interesantes de la historia cordobesa y aguilarense.

En esta edición se cubre uno de los periodos más brillantes del castillo de Aguilar y del Señorío que lleva su nombre, con la influencia de don Alonso de Aguilar en Córdoba y en Andalucía, siendo protagonista de los principales acontecimientos que ocurrieron en Córdoba durante la segunda mitad del siglo XV.

La actividad incluye teatro, música, historia y patrimonio desarrollándose durante dos noches consecutivas en tres pases diferentes para lograr una mayor inmersión del público asistente. Todos los pases confluyen en un espectáculo final de música medieval y ambientación de época con una degustación gastronómica en la que se evocan sabores medievales.

Además, en la zona externa del entorno de representación se organiza una actividad complementaria paralela para dinamizar el atractivo de la actividad y potenciar el interés y la curiosidad del público. Así, habrá un mercado medieval con artesanía, gastronomía y talleres.

Como en ediciones anteriores se han programado tres pases diarios, tanto para el día 24 como para el sábado 25 de julio. El horario de estos tres pases es las 22,00, las 22,30 horas y a las 23,00 de la noche. Además, cada jornada ofrecerá una experiencia totalmente diferente pues el viernes se ofrecerá con la entrada de diez euros un aperitivo y el sábado una cena medieval por importe de 25 euros.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes 13 de julio desde las 12,00 en la oficina de turismo. Podrán adquirirse mediante tarjeta o por transferencia bancaria. En este caso de optar por esta última opción, será necesario contactar previamente al teléfono 957 68 80 55.