Más de 150 habilitados nacionales y técnicos de la administración abordan en Córdoba cómo aplicar la IA en su ámbito

Foto de familia antes de la celebración del III Foro Sit Innova. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge este jueves el III Foro Sit Innova, espacio de encuentro y diálogo dirigido a habilitados nacionales y técnicos de las administración general que contará esta edición con la participación de 150 personas para analizar un tema tan actual como 'La IA en la administración local'.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración del acto, el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado que lo que se pretende con este foro es "que sean los habilitados los que impulsen la aplicación de la inteligencia artificial en la administración, porque eso va a dotar de eficacia, agilidad y eficiencia a la administración".

"Lejos de ser una amenaza, puede ser una gran herramienta para transformar todo el procedimiento administrativo y dar mucha más seguridad al sistema", ha agregado el presidente de la Diputación.

Para ello, ha continuado Fuentes, se necesitan "dos cosas que son muy importantes. Primero, las buenas prácticas, porque hay que "partir de la premisa de que se está manejando documentos y cualquier cosa no se puede subir a la nube, tiene que tener un criterio de seguridad y, por supuesto, de confidencialidad".

Fuentes ha insistido en que "el programa del foro trata esas cuestiones desde una perspectiva práctica y útil, abordando las nuevas herramientas que están cambiando la manera de trabajar, pero también habla de responsabilidad pública, transparencia y cómo utilizar esa tecnología para prestar un mejor servicio a la ciudadanía".

Por su parte, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud en la Diputación, Sara Alguacil, ha dado la bienvenida a todos los participantes y ha explicado que esta edición vuelve a tratar la IA porque el año pasado se vio "el interés del personal habilitado que asistía al foro, que demandaba mucho más conocimiento sobre estas herramientas".

Por último, la presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital), Carmen Parra, ha hecho hincapié en que los habilitados nacionales quieren ser "no espectadores del cambio y la innovación en la administración local, sino protagonistas de la misma". Igualmente, creen que "el uso de todas estas herramientas benefician a la administración y a los habilitados como garantes de la legalidad, el control, la fiscalización y debemos ver esto no como un espectáculo tecnológico, sino como una herramienta muy útil".

La jornada ha contado con la participación de Aleix Gomila, especialista en Google Workspace de Devoteam, quien ha centrado su ponencia en 'La IA en Google'; y Gabriele Vestri, presidente del Observatorio del Sector Público e Inteligencia Artificial, que ha basado su intervención en 'La IA Agentica: la Inteligencia artificial que actúa. Agentes de IA y responsabilidad pública local'.

También han participado Carmelo Benito García, cuya ponencia ha girado en torno a 'NotebookLM: el maletín inteligente del habilitado', y Francisco Antonio Serrano, cuyo taller ha girado sobre 'Cómo hackear ChatGPT: técnicas de prompting avanzado'.