Más de 1.700 familias resultan beneficiarias de las ayudas a la natalidad de la Diputación de Córdoba en 2025

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado este martes de que "un total de 1.742 familias cordobesas han sido beneficiarias de la convocatoria de ayudas a la natalidad y/o adopción que poníamos en marcha en 2025 con un presupuesto de 1.065.000 euros".

Según ha explicado Fuentes, "las subvenciones, de 600 euros por familia solicitante, se han ido concediendo a través de un total de cinco resoluciones parciales durante el ejercicio anterior, con el objetivo de no demorar el pago a los beneficiarios".

"Como ya anunciábamos hace unos días, el éxito de esta iniciativa dirigida a contribuir a fijar la población al territorio nos lleva a poner en marcha una nueva convocatoria para el ejercicio 2026 con una dotación presupuestaria de un millón de euros nuevamente", ha matizado el presidente.

Para el máximo responsable de la institución provincial, "estas ayudas constituyen una medida que representa mucho más que una política social, es una declaración de principios y una apuesta decidida por el futuro de la provincia, ya que estamos convencidos de que apoyar a la familia es hacerlo en el núcleo principal de nuestra sociedad".

Fuentes ha hecho hincapié en que "este equipo de gobierno está orgulloso de haber puesto en marcha una iniciativa que ayuda de manera directa e inmediata a quienes, en nuestra provincia, deciden tener o adoptar un hijo, contribuyendo así a las nuevas necesidades que surgen en el ámbito familiar en estas situaciones".

Además, ha continuado, "se trata de una medida de cohesión territorial, porque hace frente a la amenaza de la despoblación, una problemática que afecta principalmente a nuestras zonas más rurales y a la que tenemos que ofrecer respuestas que conviertan nuestro territorio en una tierra de futuro".

"En 2025 las ayudas iban dirigidas a municipios de población inferior a los 50.000 habitantes y entidades locales autónomas (ELA), es decir, toda la provincia menos la capital. Y con carácter general, podían ser beneficiarios de estas ayudas los progenitores y/o adoptantes que cumpliesen con el requisito de empadronamiento establecido en la convocatoria", ha apostillado Fuentes.

A modo de conclusión, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié "en el éxito de una propuesta social que poníamos en marcha convencidos de la necesidad de desarrollar medidas y acciones que beneficien a los vecinos de la provincia, generando así oportunidades de futuro y desarrollo".