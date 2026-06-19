El Mercado Colono de La Carlota (Córdoba) convierte a la localidad en un escenario del siglo XVIII

Presentación del cartel del Mercado Colono de La Carlota. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad cordobesa de La Carlota volverá a celebrar, del 26 al 28 de junio, otra edición del Mercado Colono, evento que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba y que transforma al municipio en un escenario del siglo XVIII inspirado en la España de la Ilustración y en el proceso de colonización promovido por Carlos III.

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha destacado que "no se trata solo de una feria de artesanía, sino de una celebración cultural y educativa, que combina entretenimiento y divulgación histórica".

Duque ha incidido en que "esta iniciativa, que está más que consolidada, refleja el compromiso de la institución provincial con la dinamización cultural de los municipios y por mantener viva su historia".

El evento recrea el modo de vida de los primeros colonos llegados desde Centroeuropa, incluyendo vestimenta, decoración y ambientación histórica y reforzando la identidad local. El mercado incluye una amplia variedad de actividades para todos los públicos, como puestos de artesanía y exposiciones temáticas, enseñando técnicas tradicionales y arte local; espectáculos y animación de calle, como pasacalles, cuentacuentos, teatro cómico y circense, además de magia y actuaciones musicales; demostraciones culinarias y gastronómicas, con degustación de los platos típicos de los colonos.

La programación también contempla exhibiciones de vuelo de aves rapaces y jornadas de puertas abiertas del Ecomuseo de La Carlota, que permite conocer la historia local en profundidad.