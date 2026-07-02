El mes de octubre sonará a 'Ópera en la provincia' de la mano de la Diputación de Córdoba

El delegado de Cultura (dcha.), Gabriel Duque, y el director Alberto Cubero en la presentación de 'Ópera en la provincia'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha sido el encargado de dar a conocer el programa 'Ópera en la provincia, "una iniciativa consolidada que acerca un gran repertorio lírico a distintos municipios cordobeses" durante el próximo mes de octubre.

De este modo lo ha explicado Duque, quien ha añadido que "esta propuesta es un claro ejemplo" del compromiso de la institución provincial "con la descentralización de la cultura y el acceso de toda la ciudadanía a espectáculos de primer nivel".

"Este programa regresa, en esta ocasión, con 'El barbero de Sevilla (Il Barbiere di Siviglia)', de Gioachino Rossini, bajo la dirección del músico y director de Doña Mencía Alberto Cubero, impulsor de este proyecto que mantiene su firme apuesta por la excelencia artística y por acercar la ópera a los pueblos", ha apostillado Duque.

Según el responsable de Cultura de la institución provincial, "en esta ocasión, 'Ópera en la provincia', llegará durante el mes de octubre a los municipios de Lucena (14 de octubre), Pozoblanco (16 de octubre), Priego de Córdoba (18 de octubre) e Hinojosa del Duque (23 de octubre)".

Este programa, ha continuado, "se puso en marcha en 2024 con la obra 'Don Giovanni', tuvo continuidad en 2025 con 'Don Pasquale' y ahora llega con una nueva propuesta de la mano de Alberto Cubero y su equipo técnico".

Duque ha hecho hincapié en que "acercar el género de la ópera al público general supone, sin duda, ofrecer una experiencia cultural única, capaz de emocionar, de ahí nuestro compromiso de acercarla a nuestros pueblos en nuestro trabajo de asistencia, también desde el punto de vista cultural".

Desde la Diputación, han querido "agradecer la colaboración de los ayuntamientos participantes, así como el compromiso del equipo artístico y técnico por permitir acercar esta propuesta a los cordobeses y hacerlo con un montaje de calidad", ha remarcado Duque.

Por su parte, el director de la obra, Alberto Cubero, ha insistido en la complejidad de llevar una obra de estas características a los municipios, destacando que su "trabajo comparte con la Diputación la idea de que la ópera no debe estar reservada a grandes ciudades", ha afirmado.

Del mismo modo, ha añadido Cubero, entre los objetivos está el de "dar visibilidad a jóvenes promesas de la lírica, así como el de acercar, a través de actividades previas, la comprensión de la ópera por parte del gran público que se acerca por primera vez a este género".

De este modo, se apuesta con 'Il Barbiere di Siviglia' "por dos horas y media de ópera, toda una declaración de intenciones de que la provincia de Córdoba merece proyectos ambiciosos en el ámbito de la cultura", ha concluido Cubero.