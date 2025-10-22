La Muestra de Cine Rural de Dos Torres (Córdoba) da inicio este jueves a su XXIII edición

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cordobesa de Dos Torres celebra desde este jueves hasta el 26 de octubre la XXIII edición de la Muestra de Cine Rural, un evento organizado por el Ayuntamiento del municipio en colaboración con la Diputación provincial, la Universidad de Córdoba (UCO) y la Filmoteca de Andalucía, que incluye la celebración del VI Maratón de Cine Instantáneo.

En rueda de prensa, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha destacado que "es una de las actividades apoyadas por la Diputación a través del programa 'Singulares' por la importancia que ha adquirido una muestra de cine que ya es una veterana y un referente en el mundo rural".

Duque ha puesto en valor la diversidad de la programación y ha recordado que entre las proyecciones previstas "se encuentra 'Orgullo vieja' que es una película que se ha realizado con el patrocinio de la Diputación".

Por su parte, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha subrayado que la muestra de cine "está consolidada a pesar de las vicisitudes y algo tiene que tener cuando permanece en el tiempo". Además, ha hecho hincapié en la celebración de la sexta edición del Maratón de Cine Instantáneo "que iniciamos hace unos años y que ha tenido un gran éxito. Durante su celebración Dos Torres se convierte en un plató de cine que ofrece las localizaciones a los participantes y cuyo resultado podremos ver el domingo".

El técnico de Cultura del Ayuntamiento, Miguel Coleto, ha sido el encargado de dar a conocer una programación en la que se incluyen proyecciones, charlas coloquio y una gala final en la que se hará entrega de los premios del Maratón. Coleto ha indicado que a esta edición "se le ha dado por nombre 'La Llamada de la Tierra, la edad del cine en el medio rural', porque se le ha dado gran protagonismo a los filmes que se han hecho en nuestra tierra y particularmente en el municipio de Dos Torres".

La programación se iniciará el jueves 23 de octubre con la proyección y preestreno de la película 'Melón', un filme rodado en Dos Torres, tras el que tendrá lugar una charla coloquio con la actriz Lucía Bermudo, el compositor de la banda sonora Javier Estévez y el productor Gabriel Carrasco.

Para la jornada del viernes 24 de octubre se ha previsto la proyección de la película documental 'Orgullo Vieja', igualmente rodada en el municipio, tras la que los espectadores podrán participar en una charla coloquio con las actrices protagonistas.

El Maratón de Cine Instantáneo se desarrollará a lo largo del sábado 25 de octubre, con una sesión informativa a las 9,00 horas, tras la que comenzarán los trabajos de los equipos de rodaje. Para la tarde está prevista, a las 17,30 horas, la proyección de la película 'Hola muchacho', una obra dirigida por Ana Mariscal en 1961 y que ha sido restaurada recientemente por la Filmoteca de Andalucía. Tras el visionado tendrá lugar una charla coloquio en la que intervendrán Francisco de Paula Pérez, gerente de la Filmoteca, y el hijo de cineasta, David García, entre otros.

La jornada continúa a partir de las 20,00 horas con la presentación del filme 'Tierra baja', de Javier Santesmases quien, tras la proyección, participará en un cine forum con los asistentes. Finalmente, una mesa redonda sobre 'Mujeres y segundas oportunidades en el mundo rural' cerrará la programación del día.

La Muestra de Cine Rural concluirá en la jornada del domingo 26 de octubre con una gala en la que se proyectarán los cortometrajes participantes en el Maratón de Cine Instantáneo, tras la que se dará a conocer el fallo del jurado y entrega de premios.

Está previsto que tomen parte en el certamen un total de nueve equipos, con cerca de 50 personas en total, y cada formación recibirá un objeto que deberá aparecer en el cortometraje con el objetivo de demostrar que la grabación se ha llevado a cabo durante el transcurso del concurso y no antes.

En esta ocasión, se ha previsto un primer premio dotado con 1.000 euros, un segundo premio de 200 euros, a lo que se suma un premio del público con 150 euros, además de menciones honoríficas a la mejor dirección, a la mejor actriz y al mejor actor.