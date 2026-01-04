Ocho ayuntamientos reciben ayudas de la Diputación de Córdoba para proyectos de ahorro y eficiencia energética

Firma convenido de la La Agencia Provincial de la Energía de Córdoba con ocho ayuntamientos de la provincia. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, dependiente de la Diputación, ha firmado recientemente acuerdos de colaboración con ocho ayuntamientos de la provincia para financiar económicamente proyectos e inversiones cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética en instalaciones y edificios municipales.

Según la delegada de Energía en la institución provincial y presidenta de la Agencia, Tatiana Pozo, estas ayudas se encuadran en la convocatoria de subvenciones para proyectos de eficiencia energética en entidades locales, "dentro de la cual se han financiado iniciativas que suponen una reducción de emisiones de más de 250 toneladas de CO2".

"Esta reducción del consumo de energía supone una disminución en la factura de la luz de más de 50.000 euros anuales para los ayuntamientos teniendo en cuenta los precios de la electricidad", ha subrayado.

Asimismo, Pozo ha destacado que "si sumamos a esta convocatoria las dirigidas al sector empresarial, a centros de mayores y hogares de pensionistas, todas enfocadas al ahorro energético y la reducción de emisiones, podemos decir que hemos destinado 1,4 millones de euros a inversiones que mejoran la eficiencia energética".

En concreto, la Agencia Provincial de la Energía ha destinado 9.900 euros al Ayuntamiento de Cañete de las Torres, para que cubra el coste de la implantación de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en fuentes urbanas; otros 9.900 euros a Castro del Río, para la mejora de la envolvente y la sustitución de las ventanas del CEIP Virgen de la Salud.

En esta línea, se han concedido 10.000 euros al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, para la colocación de toldos en los colegios públicos rurales El Porvenir y Posadilla; cerca de 10.000 euros a La Granjuela, para la instalación de luminarias led y farolas solares en el cementerio municipal y otros 10.000 euros a La Guijarrosa, para la sustitución de las luminarias de alumbrado público por tecnología led.

En paralelo, también han recibido ayudas los ayuntamientos de Monturque (9.900 euros) para la sustitución de las luminarias de alumbrado público por tecnología led, a Villaharta (10.000 euros) para la mejora de la envolvente de la Casa de la Cultura por la sustitución de puerta y ventanas y al Ayuntamiento de Villanueva del Duque ( 10.000 euros), para la mejora de la envolvente mediante sustitución de puertas y ventanas en el Salón Polivalente.