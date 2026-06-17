El Open Diputación de Palma del Río celebra su 30º aniversario y abre una nueva etapa

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el acto de presentación del Open de Palma del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este miércoles en el acto de presentación del Open de Palma del Río, "competición que celebra su 30º aniversario, marcando un hito en la historia del deporte cordobés, un hito que trasciende las fronteras de esta localidad y hace partícipe a la totalidad" de la provincia.

De este modo lo ha explicado Salvador Fuentes, quien ha añadido que "esta cita ha sabido crecer, adaptarse y consolidarse hasta convertirse en uno de los eventos deportivos internacionales más importantes y prestigiosos de cuantos se celebran en la provincia". Y es que, ha continuado, "30 años no se cumplen por casualidad, sino que son la prueba de que detrás de este proyecto ha existido visión, trabajo, compromiso, sacrificios y, sobre todo, una enorme pasión por el deporte".

"Este año comienza una nueva etapa bajo la denominación de Open Diputación Ciudad de Palma del Río, la institución provincial se suma a una efemérides tan importante como este aniversario". Pero, además, lo hace "con una visión de futuro, para garantizar la continuidad de este proyecto en el tiempo, para fortalecerlo y para seguir ayudando a que Palma del Río continúe siendo una referencia dentro del tenis internacional", ha afirmado Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, "si este torneo ha llegado hasta aquí es gracias al trabajo constante de la Asociación de Tenistas Palmeños, una entidad que ha demostrado durante tres décadas una capacidad extraordinaria para organizar, innovar y mantener vivo un proyecto deportivo de primer nivel".

Fuentes ha tenido unas palabras para Manuel Vera, su presidente, "por su compromiso y dedicación. Y cómo no, al trabajo de Miguel Caro, director del torneo, fundador y una de las personas que mejor representan la historia de esta competición". Igualmente, ha destacado "la figura de Juanjo, socio fundador de la Asociación de Tenistas Palmeños y persona que tuvo la idea inicial de poner en marcha este torneo".

"La historia de este torneo también es la historia de su capacidad para evolucionar. Así, la decisión adoptada en 2021 de apostar por el tenis femenino profesional fue una decisión valiente y estratégica que el tiempo ha demostrado acertada. Gracias a esa apuesta, Palma del Río ha reforzado su presencia dentro del circuito internacional y ha contribuido a visibilizar el talento y el crecimiento del deporte femenino", ha apostillado Fuentes.

Se trata, ha añadido, "de un torneo ITF W50, una categoría que permite reunir en la provincia a jugadoras de gran nivel nacional e internacional y que sitúa nuevamente a Córdoba en el escaparate del deporte mundial".

Finalmente, Fuentes ha insistido en que "esta cita demuestra que los grandes eventos no son exclusivos de las grandes capitales y que desde un municipio de la provincia se pueden organizar competiciones de máximo nivel. Pero demuestra, además, que cuando existe iniciativa, trabajo colectivo y colaboración institucional, los límites desaparecen. Y Palma del Río lleva 30 años demostrando precisamente eso, capacidad organizativa, ambición y excelencia", ha apostillado