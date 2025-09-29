El Parque Ornitológico de la Subbética cordobesa abre con la financiación del programa Diputación Invierte

Lorite (al fondo), en el observatorio de aves del nuevo Parque Ornitológico de la Subbética inaugurado en Carcabuey. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CARCABUEY (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha participado, en el marco del programa Diputación Invierte, en la financiación del Parque Ornitológico de la Subbética, inaugurado recientemente en el municipio de Carcabuey, en un acto el el que ha tomado parte el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite.

Durante el acto, ha destacado que "esta actuación se ha financiado en el marco del programa Diputación Invierte, su construcción ha corrido a cargo de la empresa Exploranatura y consiste en una instalación para la observación de aves", añadiendo que "esta infraestructura es muy interesante para esta comarca, muy rica en biodiversidad, y este verano se han llegado a observar 21 especies de aves distintas en la propia charca".

Lorite ha subrayado "la importancia de poner en valor el rico patrimonio natural de nuestra provincia, y concretamente de la zona de la Subbética, patrimonio que hemos de cuidar y respetar y que, sin duda, tiene una gran repercusión en el turismo, ya que cada vez son más los visitantes y aficionados a la ornitología".

El delegado ha insistido en que la creación del Parque Ornitológico de la Subbética "representa una apuesta decidida por el desarrollo sostenible del municipio. Este proyecto permitirá mejorar los servicios públicos, dinamizar la economía local, promover la educación ambiental y posicionar a Carcabuey como un referente del ecoturismo en la región".

"Alineado con las políticas locales en materia de medioambiente, cultura y turismo, el proyecto constituye una oportunidad real de progreso, cohesión social y puesta en valor del patrimonio natural del municipio", ha enfatizado Lorite.

El Parque dispone de un recorrido señalizado y cuenta, además, con una charca de tres por tres metros, que permite la vida en ella, para aumentar la biodiversidd en el lugar y la posibilidad de observación de aves.

Igualmente se encuentran dos paneles informativos con información sobre aves y otros 16 paneles monográficos sobre otras tantas aves comunes, con su correspondiente descripción, curiosidades, nombres vernáculos, foto y video con el canto a través de un código QR.

El observatorio del parque tiene tres ventanas de 50 por 90 centímetros con cristal espía, con capacidad para diez personas y la idea es poder hacer en el parque talleres, entre los cuales se construirá un hotel para gorriones con 25 cajas nido adosadas. El espacio dispone también de dos comederos de aves.