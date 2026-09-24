'De Patios por Europa', impulsada por la Diputación de Córdoba, aborda la ciudadanía europea como espacio de derechos

Ana Rosa Ruz (3ª izda.), con otros participantes en la nueva edición de 'De Patios por Europa', en el patio del Claustro de la Facultad de Derecho de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patio del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido una nueva edición de 'De Patios por Europa', una iniciativa que nació en el año 2023 en la Diputación de Córdoba con el objetivo de acercar la Unión Europea (UE) a la ciudadanía a través de espacios de encuentro, diálogo y reflexión sobre cuestiones de actualidad y de interés europeo.

Bajo el título de 'Ciudadanía europea: un espacio de derechos y libertades', el encuentro ha puesto el foco en el significado de ser ciudadano de la UE y en los derechos y libertades que esta condición lleva asociados, a través de ponencias y de la participación y el intercambio de ideas.

La delegada de Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, ha destacado que este tipo de foros "permiten crear un espacio de encuentro con la ciudadanía de nuestra provincia, favoreciendo el conocimiento y el debate sobre los retos y las políticas de la Unión Europea".

La diputada ha destacado también el papel de Europe Direct Córdoba, dependiente de la Diputación, en la organización y difusión de actividades destinadas a acercar la información europea a los municipios y a la ciudadanía de la provincia. "Es importante que los cordobeses puedan conocer de primera mano sus derechos y las oportunidades que ofrece la pertenencia a la Unión Europea", ha señalado.

La sesión ha contado con la intervención de la investigadora de la UCO y ganadora del XIX Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA), Estrella María Montes, con una ponencia en la que ha profundizado en los distintos aspectos relacionados con la ciudadanía europea y en la dimensión jurídica y práctica de los derechos que se derivan de ella.

Esta edición ha puesto de manifiesto la importancia de la cooperación entre las entidades que trabajan para acercar la Unión Europea a la sociedad andaluza. La actividad cuenta con la colaboración de tres entidades integrantes de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA), en concreto de Europe Direct Provincia de Córdoba, Europe Direct Andalucía Rural y el Centro de Documentación Europea de la UCO.

Al respecto, la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial ha insistido en que "la colaboración entre estas tres entidades constituye un ejemplo de trabajo conjunto para reforzar la difusión de la información europea y, especialmente, para impulsar espacios que no se limiten a informar sobre la UE, sino que permitan a la ciudadanía reflexionar, participar y debatir sobre el presente y el futuro del proyecto europeo".

Con esta actividad, las entidades organizadoras continúan trabajando para acercar Europa a la ciudadanía desde Córdoba y Andalucía, "favoreciendo una mayor comprensión del proyecto europeo y promoviendo una ciudadanía informada, participativa y consciente de sus derechos y libertades", ha recalcado Ruz.