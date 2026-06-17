El Pleno aprueba la incorporación de siete millones al Plan Diputación Invierte, que llega a los 20 millones

Celebración del Pleno de la Diputación de Córdoba correspondiente a junio de 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de junio y con los votos favorables de PP, PSOE e IU y el voto en contra de Vox, una modificación de crédito para la incorporación de remanentes al Plan Diputación Invierte 2026, que suma siete millones de euros más a su presupuesto y alcanza una cuantía total de 20,6 millones de euros.

Así lo ha explicado en declaraciones previas a los periodistas el máximo representante de la institución, Salvador Fuentes, quien ha subrayado que "se trata de una cifra histórica que permitirá la ejecución de alrededor de 1.000 proyectos en la provincia con un periodo de ejecución de 18 meses".

De este modo, ha continuado, se trata de "una buena noticia que permite llevar a cabo la Estrategia para la Reconstrucción de Córdoba 2026". Además, ha señalado que así se demuestra que la Diputación ha "cumplido con prudencia y con cautela la hoja de ruta" que se impuso "con el objetivo de vertebrar la recuperación de los municipios tras las inundaciones que sufrieron, coordinar las ayudas, centrar los recursos e inyectar liquidez".

Fuentes, que ha recordado que el Plan Diputación Invierte va dirigido a 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas (ELA) y diez mancomunidades, ha señalado que la finalidad última de las cuantías que recibirán las entidades es "reforzar los servicios públicos y apoyar actuaciones de fomento del desarrollo económico y social".

En cuanto al reparto de las ayudas, el presidente de la Diputación ha explicado que "teniendo en cuenta los criterios establecidos, las cuantías oscilarán entre los 180.000 euros de municipios como La Guijarrosa y los más de 400.000 euros en el caso de pueblos con aldeas y diseminados, como Priego de Córdoba, La Carlota y Fuente Obejuna".

Finalmente, Fuentes ha esbozado el cronograma previsto insistiendo en que "a partir de la publicación en el BOP los ayuntamientos podrán presentar sus proyectos para que los 20 millones de euros entren en carga cuanto antes. La idea es que en el segundo pleno de julio se apruebe la resolución provisional del Diputación Invierte y, si no hay alegaciones, que ese mismo mes se puedan consignar las cantidades a cada ayuntamiento".

Por otro lado, el Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado en la sesión ordinaria correspondiente al mes de junio las bases reguladoras de la subvención de materiales del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2026, plan dotado con 13,6 millones de euros. De la cuantía total, un 75% es aportado por el gobierno de la Junta de Andalucía, 10,2 millones de euros, y el 25% restante, 3,4 millones de euros, procede de fondos propios de la Diputación de Córdoba.

El Programa de Fomento del Empleo Agrario supone la contratación de 18.000 personas, 16.000 de ellas no cualificadas y el resto con cualificación. Además de financiar los materiales del PFEA, la Diputación de Córdoba trabaja desde hace 30 años en la redacción de proyectos a los ayuntamientos. Así, en 2026 la institución ha recibido la solicitud por parte de 29 municipios para la redacción de 69 proyectos vinculados al PFEA, una labor que realizan los profesionales del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.

Igualmente, en la sesión plenaria de este miércoles ha tomado posesión de su cargo como diputada provincial por el PSOE Rosa María Flores, concejala del Ayuntamiento de Moriles, en sustitución de Esteban Morales tras su marcha al Parlamento andaluz.