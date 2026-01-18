Presidente de la Diputación de Córdoba aborda con la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo los retos del municipio

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna, y parte del equipo de gobierno del Consistorio, para tratar los retos que afronta el municipio y abordar los proyectos estratégicos en colaboración entre ambas instituciones.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, Fuentes ha resaltado que "tanto Peñarroya-Pueblonuevo como la comarca del Guadiato son una palanca de desarrollo fundamental para la provincia de Córdoba, con un gran potencial para generar oportunidades a lo que se debe sumar la implicación de las administraciones".

En este sentido, ha mostrado "el total apoyo de la Diputación de Córdoba a los proyectos estratégicos y retos de Peñarroya-Pueblonuevo" y ha destacado "el trabajo que están realizando la actual alcaldesa y su equipo de gobierno".

Así, durante el encuentro, se han puesto encima de la mesa asuntos como "la necesaria conversión en autovía de la N-432, que conecta Granada y Badajoz, una de las carreteras con más indice de siniestralidad de la provincia y de Andalucía", según ha apuntado Fuentes.

Igualmente, para el presidente de la Diputación "es vital el proyecto vinculado al Fondo de Transición Justa para impulsar un desarrollo industrial sostenible en el Valle del Guadiato, para el que la Junta de Andalucía ha destinado un presupuesto de 15,2 millones de euros a través de su convocatoria de incentivos".

De la misma manera, el máximo representante de la institución provincial ha destacado "la necesidad inaplazable de incrementar la capacidad energética en el norte de la provincia" y ha informado a la alcaldesa sobre las alegaciones presentadas por la Diputación y la Junta a la planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030 del Gobierno de España. Dichas alegaciones tienen como objetivo prioritario "atender las necesidades energéticas de la zona norte de la provincia, consideradas estratégicas para su desarrollo futuro".

En este sentido, se solicita la incorporación del eje Lancha-Peñarroya-Maguilla de 400 kV, integrado por las líneas Lancha-Peñarroya y Peñarroya-Maguilla, una infraestructura clave para atender la demanda y la generación eléctrica del Valle del Guadiato y de Los Pedroches, además de vertebrar el territorio y mejorar la conexión con Extremadura.

Asimismo, se plantea la repotenciación del eje Carmona-Villanueva del Rey-Almodóvar-Casillas-Lancha de 220 kV y la construcción de dos nuevas subestaciones; la de Peñarroya 400 kV, que permitiría aliviar una zona actualmente saturada y sin red de transporte cercana, y la subestación Lancha de 400 kV, anexa a la existente de 220 kV, para dar salida al nuevo eje de alta tensión hacia el norte de la provincia.

En materia hidráulica, Fuentes y Paterna han repasado las infraestructuras hidráulicas pendientes en el municipio y han avanzado en un calendario de obras a realizar por parte de Emproacsa en nueve calles.

Tanto el presidente como la alcaldesa han insistido en la necesidad de contar con infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua en la zona norte. Así, se ha abordado el proyecto de conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, cuya actualización técnica ha sido elaborada por la Junta de Andalucía y remitida a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, encontrándose actualmente pendiente de aprobación.

Por último, el presidente de la Diputación se ha referido, también, a los seis proyectos que se han ejecutado en el municipio en el año 2025 a través del plan Diputación Invierte y que han supuesto una inversión de 258.482 euros, así como al estado de los planes provinciales. En este sentido, la Diputación tiene en marcha dos proyectos, la mejora de la calles José Simón y la reordenación de la confluencia de las calles Murillo y Olavides, con un presupuesto total de 557.331 euros.