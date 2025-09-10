El presidente de la Diputación de Córdoba apunta al agua y la energía como principales problemas en la región

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el desayuno informativo 'Andalucía desde sus territorios' organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha apuntado este miércoles al agua y la energía como los principales problemas en la región andaluza, junto a la vivienda, a la vez que ha solicitado más financiación para las instituciones provinciales y aclarar las competencias a ejercer, y ha mostrado su apoyo a la celebración de una conferencia de presidentes de diputaciones, tanto de la comunidad autónoma, como nacionales.

Así lo ha manifestado Fuentes en el desayuno informativo 'Andalucía desde sus territorios' organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve, con la presencia de los presidentes de las diputaciones provinciales andaluzas.

En este sentido, Fuentes ha relatado que el primer problema que se encontró cuando llegó a la Diputación fue el del agua en la zona norte de la provincia, "tercermundista, por falta de previsión, porque cometimos el error, los andaluces, de no reparar en la importancia que tuvo la sequía" de mediados de los años 90.

Ante ello, ha defendido "preparar la tierra para la sequía, porque va a ser cada vez más intensa y más frecuente", de ahí que haya expresado que "el primer problema que tiene una diputación y cualquier administración pública es el agua".

Según ha indicado, "las políticas de agua no son vistosas, porque levantar una calle no es vistoso, igual que hacer grandes tuberías de traslado de agua, pero sí es eficaz y eficiente y resuelve el problema de sostenibilidad, no ya para el consumo, sino para la industria, para el turismo, para la ganadería". "Y nos hemos dado cuenta ahora", ha apostillado, para sostener que "eso no puede volver a pasar".

Al respecto, ha destacado "los fondos estructurales para resolver el gran problema del agua, porque uno de los grandes ejes de desarrollo de nuestra tierra, el sur de Europa, necesita políticas de agua estructurales".

Tras el agua, considera que "el segundo desafío es la energía". "Tenemos un problema muy importante en Andalucía de energía y tenemos que resolverlo cuanto antes, porque tenemos zonas del interior que tienen mucha capacidad emprendedora y de inversión extranjera, con oportunidades que aparecen ahora en Andalucía y no podemos aprovecharla porque no tenemos suficiente energía".

Dicha situación, ha enfatizado, "hay que resolverla ya, de inmediato, porque si no tenemos agua y no tenemos luz, ¿a quién vamos a convencer para que venga a invertir a nuestra tierra?", ha cuestionado Fuentes, citando también otros desafíos como "el manto social", la asistencia a municipios, la formación profesional, la capacidad de reindustrializar con distintos planes, el turismo y la agroindustria.

MÁS FINANCIACIÓN

Mientras, el presidente ha reivindicado el papel de las diputaciones en "el tablero nacional", reclamando "más participación en la financiación y aclarar las competencias, porque hacemos cosas que no están recogidas en las leyes y hay que clarificar ese tablero, porque somos fundamentales".

Asimismo, ha defendido "la colaboración entre administraciones", además de "la público-privada", de cara a "resolver problemas", porque, a su juicio, "nos estamos desviando en otras cosas, de ahí el problema de desafección que tiene la gente de la causa pública".

En su opinión, "el riesgo que corren las diputaciones es el descuelgue del contexto, no ya andaluz, sino nacional y europeo", de manera que "las diputaciones tienen que contextualizar y vivir dentro del marco operativo de Europa y no estar al margen", puesto que "no somos nada sin Europa", a la vez que "tenemos que ser más productivos y más flexibles".

"Si miramos a Europa, si miramos al Estado y si miramos a la Junta de Andalucía, nos encontramos que podemos ser infinitamente mucho más eficaces y eficientes", ha transmitido, para agregar que "la dinámica de las diputaciones no puede ser un cajero automático, una barra libre, donde todo el mundo viene desesperado a pedir recursos".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES Y VIVIENDA

Por otra parte, el presidente ha respaldado que se celebre una conferencia de presidentes de diputaciones, tanto regional, como nacional, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "plantearle los problemas de infraestructuras, que son muy importantes y muy urgentes", así como "el problema de financiación" y "la despoblación".

En cuanto al problema de la vivienda, ha advertido de que es "un tema de Estado", reivindicando en este caso "la colaboración público-privada, porque si no las cuentas no nos salen a las administraciones", así como "un ICO, que ya no está, que financie las obras como antes y que podamos montar planes de urbanización", ha mantenido.

Y ha subrayado que "la vivienda es un desafío que tenemos todos y se resuelve con el compromiso de todos", a lo que ha agregado que "por mucho que pongamos terreno, si a los empresarios no les salen las cuentas, nadie va a tener acceso a una vivienda".