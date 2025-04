El presidente de la Diputación de Córdoba llama a mejorar los sistemas de comunicación para próximas emergencias

El presidente de la Diputación alaba la labor de los medios de comunicación y sobre todo de la radio ante el apagón

CÓRDOBA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, tras el apagón que ha afectado la provincia, al igual que al resto de España, ha llamado este miércoles a mejorar los sistemas de comunicación para ser "más eficaces" en la respuesta ante futuras emergencias, como la que ha implicado la caída generalizada del suministro eléctrico.

En declaraciones a los periodistas durante la presentación del cartel de la próxima edición de Intercaza, Fuentes ha señalado que "nosotros, en momentos de absoluta incomunicación, a través de los bomberos conseguimos ponernos en contacto físicamente con sitios estratégicos", para la cuestión del bombeo de agua potable con generadores alimentados por gasóleo, "para intentar seguir dando agua a los depósitos municipales".

Ello provocaba una "gran incertidumbre", al no saber "hasta cuándo duraba el apagón, porque los generadores tienen un límite, y fue a través de los bomberos, a través de la colaboración con todas las administraciones públicas", como se logró coordinar una respuesta adecuada, gracias también a "la profesionalidad de los servicios públicos, de los 1.500 trabajadores de la Diputación", y de los ayuntamientos, que "fue ejemplar", como lo fueron también los alcaldes de Villanueva de Córdoba y de la capital cordobesa, dando "auxilio a viajeros que se quedaron atrapados en trenes".

En conclusión y según ha asegurado Fuentes, hubo "una movilización muy coordinada, dentro del margen que teníamos", pero quedó en evidencia "la vulnerabilidad" ante situaciones como la vivida con el apagón y que debe llevar a "reflexionar a las administraciones", pues "somos muy vulnerables y hubo momentos en los que no teníamos comunicación ninguna, porque no es lo mismo que se te vaya la energía eléctrica a que estés incomunicado".

De hecho, hubo ocasiones en las que "nadie se podía comunicar con nadie, ni con walkie-talkie, y fue la profesionalidad, la improvisación de las fuerzas de seguridad, de los servicios públicos, que están acostumbrados, y fueron los que, con una vecindad absolutamente ejemplar", lograron "ir colocando los mensajes, y ese es el ejemplo que ha dado España y que dio Córdoba".

Ahora mismo, según ha subrayado el presidente de la Diputación cordobesa, la situación en la provincia es de "absoluta normalidad", y ahora toca "aprender de fallos" que se produjeron "porque era imprevisible ese apagón, y que tenemos que corregir y afinar entre todos", pues está claro que "tenemos que ser infinitamente mucho más eficaces, porque como venga otro apagón como este, no podemos tener los tiempos de incomunicación que tuvimos" y, por eso, "tenemos que tener estrategias, un plan de contingencia para lo que pueda ocurrir".

GRACIAS A LA RADIO

Es más, según ha asegurado Fuentes, "si no hubiese sido por los medios de comunicación" y, especialmente, por la radio, "esto hubiese sido un auténtico desastre", pues, "gracias a la radio, sabíamos de situaciones que no podíamos saber a través del walkie-talkie", y "nosotros sabíamos cómo iba evolucionando la cosa gracias a la radio".

Ello implica, según ha concluido, que ante próximas situaciones de emergencia "tenemos que partir de la premisa de que nos podemos quedar absolutamente incomunicados, que fue lo que nos pasó a todos, a todas las administraciones", ya que "era el 112 el que estaba comunicado", de modo que "estábamos todos muy informados a través del 112", pero fue a través de los medios de comunicación, en especial a través de la radio, como se tenía más información.

Tanto es así, según ha afirmado Fuentes, que "si no llega a ser por la radio, la situación hubiese sido infinitamente peor de que lo que fue. No solo en la transmisión de información, sino en la búsqueda de soluciones", pues, "gracias a los profesionales de un lado y a la radio por otro, sabíamos lo que estaba ocurriendo. Si no, esto hubiese sido un disparate".

SOLIDARIDAD Y RESPUESTA

Junto a ello, el presidente de la Diputación ha dicho estar "especialmente orgulloso" de los vecinos de la provincia, ya que su actitud "fue absolutamente espectacular", pues, "se dijo: no vayan ustedes a coger coches en las calles, y no se cogieron coches. Se dijo: no hagan ustedes mucho uso del 112, porque bloquean y colapsan el 112, porque es para cosas muy prioritarias, y la vecindad hizo un uso muy responsable".

"Es decir, que no hay palabras para calificar el comportamiento responsable y cívico de una sociedad que fue absolutamente ejemplar", ya que "aguantaron y tuvieron paciencia", además de ser solidarios en la respuesta cuando fue preciso, "y me remito a situaciones como la de Villanueva de Córdoba o en la estación de Córdoba", para atender a viajeros, también en el segundo caso con la actuación de Cruz Roja, sumando a todo ello "la experiencia de los profesionales", que "contribuyeron a que ese desafío tan importante que teníamos todos saliese adelante".