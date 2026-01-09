El presupuesto de Diputación de Córdoba para Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda crece un 10%

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Ene.

La Diputación de Córdoba destina un total de 39,9 millones euros a la Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda en sus presupuestos de 2026, "una cifra que supone un incremento de 3,6 millones de euros, un 10,03% más que en 2025".

Así lo ha afirmado en rueda de prensa la responsable del área, Marta Siles, quien ha detallado que "se destinarán un total de 6,6 millones de euros a la remodelación y puesta en valor de edificios provinciales, actuaciones que nos permitirán actuar en los Colegios Provinciales, y, de manera concreta, en los edificios Fernando III y El Carmen, además de en la Residencia Matías Camacho y el Albergue de Cerro Muriano".

Siles ha hecho referencia, además, "al compromiso de la institución provincial con la fijación de la población al territorio, de ahí que volvamos a destinar un millón de euros a nuestra Convocatoria de Ayudas a la Natalidad, iniciativa de la que se han beneficiado ya un total de 1.742 familias de nuestra provincia".

Del mismo modo, ha continuado, "reservamos 300.000 euros a las ayudas para el Virus del Nilo; 500.000 euros para la retirada de fibrocemento y 500.000 euros a la restauración del patrimonio cofrade de nuestros pueblos, unas ayudas, estas últimas, que contribuyen a la recuperación de piezas de gran valor y, al mismo tiempo, suponen la generación de puestos de trabajo en la provincia".

"El presupuesto de la Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de esta Diputación contempla también una partida de 280.000 euros para la modernización de nuestro Servicio de Ediciones, Publicaciones y Boletín Oficial de la Provincia, un servicio clave que nos permite dar respuesta a la demanda de nuestros ayuntamientos", ha abundado Siles.

La también vicepresidenta segunda de la institución provincial se ha detenido en la partida destinada al Sistema de Información Geográfica Estadística, Patrimonio e Inventario (SIG), al que dedicamos 250.000 euros, ya que nos encontramos ante un departamento de especial repercusión que contribuye a la optimización de recursos y a la puesta en marcha de un planeamiento unificado de la provincia".

Siles ha hecho hincapié también en las cantidades destinadas al Departamento de Archivo y Biblioteca, "entre las que destacan los 328.000 euros para la digitalización de documentos históricos; los 244.000 euros para la realización de trabajos técnicos en archivos municipales y los 15.000 euros de dotación bibliográfica a los ayuntamientos".

Por otra parte, ha añadido, "reservamos 164.000 euros para mantener los estudios, trabajos técnicos y la formación de los técnicos municipales, una cuantía que permite, entre otras cuestiones, la celebración de las Jornadas de Cosital".

EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA Y SUELO

En relación con el presupuesto de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo (Cinco), Siles ha afirmado que "contaremos con 3.021.340 euros para la finalización de 46 viviendas incluidas en el Programa de Viviendas Protegidas en Alquiler 2023-2026, iniciativa que desarrollamos en 11 municipios de la provincia y que cuenta con un presupuesto total de 5,54 millones de euros".

"En materia de infraestructuras industriales y logísticas se prevé una inversión plurianual de 1,87 millones de euros para proyectos en varias localidades. Se contempla aquí una partida de 440.000 euros para la asistencia técnica y urbanística a los ayuntamientos", ha apostillado Siles.

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y vivienda de la Diputación ha concluido haciendo referencia a las cuentas generales de la institución provincial, "un presupuesto responsable, realista y ambicioso que crece un 21,31% con el objetivo de no dejar a ningún ciudadano atrás con independencia de su lugar de residencia".