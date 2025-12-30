El presupuesto de Turismo de la Diputación de Córdoba para 2026 asciende a 1,4 millones de euros

La delegada de Turismo en la Diputación, Narci Ruiz. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Turismo de la Diputación de Córdoba contará con un presupuesto para el ejercicio 2026 de 1.437.755 euros, un presupuesto "consolidado en acciones, con la confianza de conocer nuestra provincia, sus valores y recursos turísticos e intentar, entre todos, contribuir a la promoción turística de la misma".

Así lo ha expresado en rueda de prensa la responsable del área en la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha desglosado las diferentes partidas, entre las que ha destacado la destinada a la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos, por un importe de 200.000 euros, para la puesta en marcha de proyectos e iniciativas turísticas.

En este contexto, Ruiz ha enfatizado que esta línea de ayudas "muestra el compromiso del Patronato Provincial de Turismo de colaborar en aquellas iniciativas locales que contribuyan al desarrollo turístico".

Por otra parte, como en años anteriores, "seguiremos apoyando el desarrollo turístico de las comarcas cordobesas a través de la firma de convenios de colaboración con las entidades turísticas comarcales para la realización de proyectos y también seguiremos prestando asesoramiento y colaboración a los ayuntamientos", ha subrayado.

Del mismo modo, ha apuntado la delegada, "se prevén los convenios nominativos que se vienen firmando año tras año, con la Asociación de Patios y con la Academia del Vino, guardianes garantes de estos dos patrimonios tan importantes en Córdoba, como son los patios cordobeses y la cultura enológica".

En este apartado, se dota una partida para subvenciones excepcionales destinada a poder colaborar con iniciativas de especial interés para la promoción y el desarrollo turístico de la provincia, a través del Programa 'Córdoba Experiencia Infinita'. Para el próximo ejercicio está previsto poder llegar a más municipios, trabajando con empresas locales.

En el 2026, el Patronato Provincial de Turismo colaborará de forma activa en el proyecto de las Rutas del Aceite de Oliva, del que forma parte la Diputación de Córdoba dentro de las convocatorias de Experiencias Turismo de España del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como en el proyecto Oleoturismo, conjuntamente con otras diputaciones.

La diputada ha indicado que para este 2026 "nos incorporaremos como miembros precursores de la Red de Destinos Turísticos del Carbón, una iniciativa que permitirá dinamizar la zona de la cuenca minera del norte de la provincia, generando recursos turísticos que contribuyan a su dinamización".

El incremento del turismo internacional es otra de las líneas de trabajo de esta Delegación, ampliando la presencia de Córdoba en el extranjero, en colaboración con Turespaña y Turismo Andaluz. A nivel europeo, seguiremos participando en los principales encuentros, workshops y ferias turísticas como la World Travel Market e ITB. Asimismo, se llevarán a cabo acciones dirigidas a mercados emisores potenciales, en especial el asiático, el cual está despertando un gran interés.

Del mismo modo, ha señalado la delegada de Turismo, acudiremos a las principales ferias de turismo nacional, "ferias que ponen en valor el turismo de interior, en donde nuestra provincia está abriendo hueco y está siendo reconocida como uno de los destinos preferentes, como demuestran los datos más recientes".

Para finalizar, Ruiz ha resaltado que el presupuesto de 2026 contempla también la subida salarial para los trabajadores del Patronato Provincial de Turismo que "refleja la equiparación del equipo a salarios acordes al resto de la institución".