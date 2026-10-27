El Rally Fotográfico-Solidario 'Santaella es tu objetivo 2026' busca dinamizar y mostrar su patrimonio

Presentación del Rally Fotográfico-Solidario 'Santaella es tu objetivo 2026'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Participación Ciudadana, vuelve a mostrar su apoyo al tejido asociativo de la provincia con una nueva edición del Rally Fotográfico-Solidario 'Santaella es tu objetivo 2026', iniciativa promovida por la Asociación Cultural Enfoke Kreativo.

Durante la presentación en rueda de prensa, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado "el valor de los proyectos que nacen del movimiento asociativo y que consiguen involucrar a todo un municipio, generar participación y, al mismo tiempo, tener un impacto social real".

En este sentido, la responsable del área ha subrayado que "la Diputación quiere estar al lado de asociaciones como Enfoke Kreativo, que con su trabajo y compromiso consiguen unir cultura, solidaridad, promoción del patrimonio y participación ciudadana en torno a una misma iniciativa".

"Uno de los elementos distintivos de 'Santaella es tu objetivo' es precisamente su carácter solidario. La participación no contempla una cuota económica de inscripción, sino la aportación de dos kilos de alimentos no perecederos, productos infantiles o artículos de primera necesidad, destinados a Cáritas Parroquial y al Banco de Alimentos. En ediciones anteriores, esta iniciativa ha permitido recoger más de 600 kilos de productos", ha recalcado la delegada provincial.

Se trata de "una actividad que demuestra que la cultura y la participación ciudadana pueden convertirse también en herramientas de solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan", ha señalado la representante de la Diputación provincial.

Otro de los aspectos determinantes de esta iniciativa, ha subrayado la responsable del área, es que "el rally convierte a Santaella en protagonista de los objetivos de los participantes, que recorren sus calles, rincones, monumentos y espacios singulares para captar con sus cámaras el patrimonio, el paisaje y la vida cotidiana del municipio poniendo en valor el patrimonio y la identidad rural".

"La iniciativa cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento de Santaella, que facilita horarios especiales para visitar y fotografiar espacios como el Museo Histórico Local, la Parroquia de la Asunción o el Santuario del Valle", ha adelantado Moreno.

A ello se suma la implicación directa de los vecinos, que abren sus patios, rejas y balcones e incluso posan para los participantes, reforzando el carácter abierto y comunitario de la propuesta. "La actividad ha conseguido consolidarse, superando los 112 participantes inscritos en su pasada edición", ha recalcado Moreno.

Las fotografías realizadas son cedidas por la asociación al Ayuntamiento de Santaella, respetando su autoría, para incorporarlas a su catálogo turístico. Además, los participantes difundirán sus imágenes a través de las redes sociales mediante etiquetas como '#santaellaestuobjetivo' y '#santaella', ampliando así la proyección de la localidad y de su patrimonio.

"Cada fotografía se convierte en una ventana desde la que mostrar Santaella y contribuir a que más personas conozcan su patrimonio, sus paisajes y su identidad", ha remarcado la representante provincial.

Finalmente, desde la Diputación se ha agradecido al presidente de la Asociación Cultural Enfoke Kreativo, Cristóbal Río Bermudo, y a su junta directiva el trabajo desarrollado, así como la colaboración del Ayuntamiento de Santaella.

Río ha explicado que "creemos que este rally está consolidado, desde el primer momento quisimos que fuera solidario, que en lugar de que los participantes pagaran una cuota decidimos que entregaran alimentos. Alimentos porque entramos ya mismo en fechas de Navidad y hay familias necesitadas.

Igualmente, el representante de Enfoke Kreativo ha concluido recordando al socio Juan Luis Seco, "que falleció el año pasado, por lo que la junta directiva decidió que este evento se llevara a cabo en su memoria". Además, ha señalado que pueden participar adultos y niños, tanto con cámaras como con móviles, y que habrá premios de hasta 600 euros, mientras que para los ganadores de la categoría infantil el premio será material fotográfico.