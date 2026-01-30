Salvador Fuentes cree "muy difícil" aprobar el Presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 pero tiene "esperanza"

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACION DE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha señalado este viernes que cree "muy difícil" aprobar el proyecto de presupuestos de la institución provincial para 2026, pero ha asegurado que no descarta "la esperanza" dentro del margen que "tenemos en el mes de febrero, porque estamos trabajando" en conseguir "una mayoría suficiente".

Así lo ha señalado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas, recalcando que anteriormente "no pudimos alcanzar una mayoría suficiente que teníamos prácticamente cerrada", es por ello que apela al trabajo y al margen de tiempo que hay hasta "el pleno del 18" de febrero.

En caso de no conseguir el respaldo de algún grupo de la oposición (PSOE, IU o Vox), el presidente ha señalado que se "bloquea completamente la maquinaria de la Diputación con todo lo que ello supone, porque ahora mismo lo que está en vigor es el capítulo 1 y el capítulo 2, lo demás no funciona".

"Yo sé que puedo perfectamente gestionar con el presupuesto prorrogado y, egoístamente, igual me interesa", ha señalado Fuentes, quien ha aclarado que, sin embargo, "creo que eso no es ni ético ni serio", motivo por el que quiere actualizar las cuentas. Al respecto, ha añadido que el presupuesto "supone una inyección muy importante de recursos de inversiones, de gestión de gastos de funcionamiento al ayuntamiento que son vitales", por lo que ha apelado "al sentido común y a la responsabilidad" y a aislarse "del tactismo político porque como sigamos así no habrá presupuesto".

Igualmente, Fuentes ha recalcado la necesidad de un nuevo presupuesto para la puesta en marcha, tal y como ha reclamado Izquierda Unida, de un programa extraordinario de financiación ante los graves daños provocados por los últimos temporales en la provincia, una petición que el presidente provincial ha calificado de "política responsable" y "sentido común".

En cualquier caso, ha afirmado que la "Diputación va a estar a la altura de las circunstancias" igual que "lo estuvo en las anteriores inundaciones". "Por supuesto que compartimos con Izquierda Unidad una propuesta que tiene todo el sentido común y tiene toda la utilidad del mundo, eso es política, pero no tengo presupuesto", ha apostillado.