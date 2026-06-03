Salvador Fuentes felicita al Real Priego Fundación Kutxabank de Tenis de Mesa por su primer título continental

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), recibe al Real Priego Fundación Kutxabank de Tenis de Mesa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha recibido en el Palacio de la Merced al Real Club de Priego Fundación Kutxabank de Tenis de Mesa, recientemente coronado como campeón de la Europe Cup, disputada en Praga (República Checa); un éxito histórico para el deporte cordobés que ha permitido al conjunto prieguense levantar el primer título continental de su trayectoria.

Así lo ha reconocido y alabado el máximo responsable de la institución provincial quien, además, ha resaltado "el talento y el esfuerzo que se hace desde un pueblo muy grande de la provincia de Córdoba, que ha tenido el coraje, la valentía y el esfuerzo ejemplar de ser campeones de Europa".

En este sentido, Salvador Fuentes ha destacado que este miércoles se ha formalizado, nuevamente, el compromiso "con el deporte y con el talento, lo que permitirá seguir mirando al futuro, seguir cosechando éxitos y llevar el nombre de Priego de Córdoba y de la provincia mucho más allá de nuestras fronteras".

Tanto autoridades como miembros del club han valorado la importancia de este apoyo ya que "los premios económicos son insuficientes para cubrir los gastos de la alta competición". Ante esto, "la Diputación se compromete a incrementar el patrocinio para asegurar la viabilidad del equipo en futuras temporadas y evitar que sus éxitos deportivos se vean apocados por la falta de capital", ha señalado Fuentes.

En este sentido, ha agradecido al equipo haber colocado la provincia de Córdoba en lo más alto del deporte continental y ha expresado que apoyando a este equipo, se apoya "el talento, las oportunidades para las nuevas generaciones", ya que se está "invirtiendo en una marca deportiva que lleva más de tres décadas generando prestigio para Córdoba".

El Real Club de Priego Fundación Kutxabank de Tenis de Mesa fue fundado el 13 de septiembre de 1992, protagonizando una de las trayectorias más brillantes del deporte cordobés. A lo largo de estos 33 años han pasado por el club jugadores procedentes de Europa, Asia, África y América. Desde Rumanía, Portugal, China, Nigeria, Francia, Ucrania, Austria, Hungría y muchos otros países han encontrado en Priego de Córdoba un lugar donde entrenar, competir y crecer.

Se trata de éxitos que han convertido al club en una auténtica embajada internacional de Córdoba. Una institución que ha proyectado una imagen moderna, competitiva y abierta al mundo de nuestra provincia y que ha logrado que miles de personas asocien el nombre de Priego de Córdoba con la excelencia deportiva.

Así lo ha reflejado el presidente del Real Club de Priego Fundación Kutxabank de Tenis de Mesa, Jesús Machado, quien, además, ha dado las gracias tanto a jugadores como a todos los patrocinadores y a la Diputación por su apoyo al club prieguense deseando "que continúen los éxitos en los próximos años".