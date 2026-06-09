Salvador Fuentes pone en valor la recuperación de la peana del altar de San Rafael del Juramento

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este martes en el acto de presentación de la peana del altar de San Rafael del Juramento, "una obra de enorme valor devocional y artístico, vinculada a una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad, la presencia del custodio" en la vida cotidiana de los cordobeses.

De este modo se ha expresado Fuentes, quien ha hecho referencia "a su notable complejidad técnica y riqueza ornamental, completando un conjunto devocional de gran significado histórico y cuya restauración, incluida en nuestra línea de ayudas al patrimonio cofrade, ha permitido recuperar materiales deteriorados por el paso del tiempo, además de reintegrar elementos estructurales y devolver a la obra su lectura estética original".

"Con la incorporación de esta pieza vuelve una parte viva de la memoria espiritual de la ciudad", porque hablar de San Rafael para los cordobeses "es hacerlo de algo que va mucho más allá de lo artístico o lo religioso, es hablar de una forma propia de entender la vida", ha remarcado Fuentes.

Según la tradición, ha continuado, "en 1278 cuando Córdoba atravesaba una grave epidemia de peste, el arcángel San Rafael se apareció a Fray Simón de Sousa, religioso de la Orden de la Merced y comendador del antiguo convento de la Merced, el mismo lugar donde hoy se levanta el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba".

Para Fuentes, "no es casualidad que ese relato esté ligado precisamente a dicho espacio institucional. Porque de alguna manera, esa historia forma parte también de la identidad simbólica de la Diputación, que ha heredado ese vínculo con la tradición y con la protección espiritual de la ciudad".

Del mismo modo, el máximo responsable de la institución provincial ha mostrado su agradecimiento al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico "por haber asumido este proyecto con la solvencia y la excelencia que le caracterizan. Su experiencia y rigor técnico son una garantía en intervenciones de esta complejidad, especialmente en un ámbito tan sensible como el patrimonio cofrade andaluz".

Fuentes ha recordado, además, que desde la Diputación se está "avanzando en la nueva pintura que representará precisamente esa primera aparición de San Rafael en la iglesia de la Merced, una obra fechada en 1745 que se perdió en el incendio que asoló el templo en 1978. Porque recuperar esa imagen es devolver a la ciudad un fragmento de su memoria, de su relato simbólico", ha asegurado.

"La institución provincial y su apoyo al patrimonio cofrade es un hecho manifiesto gracias a la línea de ayudas" que se pusieron en marcha en 2024 y que ha permitido destinar "casi dos millones de euros a la recuperación y puesta en valor de este legado, pero también de aquellos profesionales que lo hacen posible", ha concluido Fuentes.