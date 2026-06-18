Sustitución.- Belalcázar prepara el teatro popular 'El halcón y la columna' de la mano de 120 vecinos

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque (segundo por la dcha.), en la presentación de 'El halcón y la columna'. - EUROPA PRESS

(((Rogamos a nuestros abonados sustituyan la información anterior por la que sigue por un error de la fuente informante que afecta a los párrafos dos y cuatro. Corregida queda como sigue)))

CórdobaÚnica.- Belalcázar prepara el teatro popular 'El halcón y la columna' de la mano de 120 vecinos

CÓRDOBA, 18 (EUROPA PRESS)

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves el acto de presentación de 'El halcón y la columna', representación teatral que tendrá lugar del 5 al 9 de agosto en el municipio de Belalcázar de la mano de unos 120 vecinos de la localidad.

En relación con esta iniciativa, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha señalado durante la presentación que "en el año en que se cumplen dos décadas de la primera edición de esta obra teatral, su director será, por primera vez, un belalcazareño, David Fernández".

Duque ha afirmado que se da a conocer "uno de los diez teatros populares que se representan en la provincia, una tradición que tiene una importante presencia en la zona norte y que lleva a Belalcázar, un municipio con una importante riqueza patrimonial".

"El apoyo de la Diputación de Córdoba a estas iniciativas viene dado porque en cada una de las representaciones teatrales participa todo un pueblo. En esta ocasión serán 120 belalcazareños quienes darán vida a 'El halcón y la columna' en el incomparable marco del Patio de la Huerta del Convento de Santa Clara de la Columna", ha añadido Duque.

El responsable de Cultura de la institución provincial ha hecho hincapié, además, en que se trata de "una oportunidad única para conocer los entresijos del Castillo de Sotomayor y Zúñiga, una infraestructura única de Belalcázar y, por ende, de toda nuestra provincia".

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Jessica Jiménez, ha detallado que "esta representación ha ido creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una cita imprescindible en un marco incomparable, como es el Convento de Santa Clara de la Columna".

Jiménez ha insistido en "lo especial de esta edición al cumplirse el vigésimo aniversario de la primera edición de esta obra centrada en el trabajo de Francisco Benítez Castro y representada por los vecinos".

En concreto, es "una obra que se nutre de nuestra historia y más concretamente en la etapa que abarca desde 1432 hasta 1483, esto es, el tránsito del Señorío de Gahete a Condado de Belalcázar (1466)", ha apostillado Jiménez.

En definitiva, ha concluido, "amor, intriga, odio y traiciones puestos al servicio de esta obra que crece en cada edición, hasta alcanzar los 5.000 visitantes en la última representación".

Por su parte, el director, David Fernández, ha insistido en que "en esta ocasión, se han intentado recuperar elementos en otro tiempo desaparecidos, así como diálogos más interactivos y explicativos, lo que, sin duda, la acercarán a quienes" los visiten.

Las entradas ya pueden adquirirse en el Ayuntamiento de Belalcázar y a través del correo electrónico 'halconylacolumna@gmail.com'.