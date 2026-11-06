Técnicos de América Latina y África participan en el Programa de Desarrollo de Capacidades de Diputación de Córdoba

Foto de familia con los participantes en el Programa de Desarrollo de Capacidades. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Cooperación al Desarrollo, ha puesto en marcha una nueva edición de su Programa de Desarrollo de Capacidades, por el que nueve técnicos procedentes de distintos países de América Latina y África realizarán prácticas en las diferentes delegaciones de la institución provincial, así como en sus empresas y organismos autónomos.

La delegada del área, Auxiliadora Moreno, acompañada del responsable de Protección Civil, Antonio Martín, ha dado la bienvenida a los nueve participantes, provenientes de Bolivia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Mozambique.

Moreno ha destacado que "este programa se viene desarrollando desde el año 2014 y en una primera fase consiste en la realización de unas pasantías o estancias de formación práctica e intercambio de conocimientos y experiencias, con una duración de tres semanas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones de las que proceden en el ámbito de la prestación de servicios públicos".

La diputada provincial ha recalcado que "esta iniciativa consigue también movilizar e involucrar a diversos actores de la provincia de Córdoba, poniendo en valor las capacidades y recursos de nuestro territorio".

La mayoría de los pasantes son técnicos en sus respectivos países en las disciplinas afines a los organismos en los que van a desarrollar la pasantía, y vienen de la mano de organizaciones de la provincia con las que la Diputación mantiene una línea de colaboración en materia de cooperación internacional desde hace años, tales como la Fundación Social Universal de Montilla, la delegación en Puente Genil de Bomberos Unidos sin Fronteras, la Fundación Madre Coraje, Maízca y el Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este.

Los nueve pasantes que inician ahora su estancia práctica se incorporan al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Centro Agropecuario Provincial, Iprodeco y a la Delegación de Patrimonio. Finalizadas las pasantías, se iniciará una segunda parte del programa con la puesta en marcha de asistencias técnicas en sus países de origen buscando un efecto multiplicador del intercambio de experiencias llevado a cabo durante su estancia en Diputación.

Para finalizar, Auxiliadora Moreno ha enfatizado que "el objetivo último es el de mejorar las capacidades de los gobiernos locales en la prestación de servicios públicos".