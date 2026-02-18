La UCO reconoce a la empresa de aguas de la Diputación de Córdoba por su colaboración en distintos proyectos

Entrega del premio Tomás de Aquino. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha distinguido a la Empresa Pública de Agua de la Diputación de Córdoba (Emproacsa), con la entrega del premio Tomás de Aquino, por una colaboración continuada desde 2016 en proyectos de investigación, innovación y transferencia vinculados a la gestión integral del ciclo del agua. El Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba ha sido el escenario de la entrega de estos galardones que también han recaído en la Fundación Ricardo Delgado Vizcaníno de Covap y Caja Rural.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha mostrado su satisfacción por este merecido galardón, que "reconoce la forma de trabajar de este organismo teniendo en cuenta tres pilares como son la cooperación estable entre universidad e institución pública, la aplicación del conocimiento científico y el compromiso sostenido con un recurso estratégico como el agua".

Fuentes ha recalcado que "la Diputación de Córdoba y la Universidad mantienen una relación histórica de colaboración que ha permitido avanzar en la digitalización y sensorización de infraestructuras hidráulicas, el análisis de datos para mejorar la eficiencia del ciclo integral del agua y la formación a futuros profesionales".

El máximo representante de la institución provincial ha aprovechado su intervención para reconocer, una vez más, "el gran trabajo que los empleados de Emproacsa han realizado en el pasado temporal, han demostrado de nuevo un gran compromiso y eficacia en unos momentos tan difíciles".

Los premios Tomás de Aquino reconocen públicamente la colaboración, el compromiso y la contribución de entidades y personas que han trabajado junto a la UCO para mejorar la sociedad cordobesa. En esta edición se ha premiado también a Caja Rural del Sur, un ejemplo de cómo la economía puede ponerse al servicio del territorio, apoyando al sector productivo, al mundo rural y a miles de familias.

Asimismo, se ha otorgado el galardón a la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que lleva el nombre de uno de los cordobeses más comprometidos del siglo XX y padre del actual presidente. Este organismo impulsa proyectos culturales, sociales y educativos con un impacto real y duradero.