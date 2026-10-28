Villanueva del Rey (Córdoba) reivindicará sus tradiciones y el vino de pitarra en la XII Fiesta de la Trasiega

Presentación de la Fiesta de la Trasiega de Villanueva del Rey. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cordobesa de Villanueva del Rey celebrará los próximos días 7 y 8 de noviembre la XII edición de su Fiesta de la Trasiega, una cita ya consolidada en el Valle del Guadiato que busca poner en valor la elaboración tradicional del vino de pitarra local, dinamizar el turismo y rendir homenaje a la identidad y costumbres de la localidad.

En rueda de prensa, el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, ha destacado la singularidad de esta festividad en la comarca del Guadiato, subrayando la importancia de su vino de pitarra, "típico de esta zona y que aún se conserva en pequeñas cantidades", por lo que con esta celebración se busca "ponerlo en valor cada año".

Por su parte, el alcalde de Villanueva del Rey, Francisco Javier Murillo, ha afirmado que "llegar a una duodécima edición es motivo de orgullo", pues detrás "hay mucho trabajo, ilusión y, sobre todo, mucho cariño". Cada edición, ha remarcado, está pensada para "nuestros vecinos y para quienes regresan al pueblo para disfrutar de estos días y en todas las personas que se acercan a conocernos".

"Es importante recordar que nuestras tradiciones es también una forma de defender nuestro futuro", ha expresado el alcalde, quien ha agregado que "este año se presenta una programación muy atractiva, pensada para disfrutar, para compartir y para que todo el mundo encuentre su momento. Queremos que sea una fiesta para vivirla con emoción en nuestras calles, para disfrutar de nuestro pueblo y para sentir con especial orgullo todo lo que somos y todo lo que hemos conseguido juntos".

Entretanto, la concejala de Festejos, Bárbara Rico, ha detallado que la programación empezará el sábado 7 de noviembre, a las 11,30 horas, con un pasacalles a cargo de los vendimiadores locales. A las 12,00 horas se celebrarerá la inauguración oficial y la demostración de la XII Fiesta de la Trasiega. Tras ello se abrirán las atracciones infantiles y durante la jornada habrá un cortador de jamón y queso. A las 14,00 está previsto el concurso de vino de pitarra local. Por la tarde, habrá una ludoteca donde los niños aprenderán a cómo se elabora el vino de pitarra y a partir de las 20,15 habrá un concierto de la Orquesta Tentación.

El domingo, 8 de noviembre, volverán las atracciones infantiles y el cortador de jamón y queso. A las 13,00 horas se celebrará el segundo concurso comarcal de sevillanas Valle del Guadiato. Y por la tarde, a las 17,30, llegará el concierto de Versión 2.0.