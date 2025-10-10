La XVIII edición de la Feria 'Ars Olea' convierte a Castro del Río (Córdoba) en referente de la creación artesanal

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, junto al alcalde de Castro del Río, Julio Criado, ha participado en el acto de inauguración de la XVIII edición de la Feria de Artesanía 'Ars Olea', una cita "que ya forma parte de la identidad de este municipio y que nos recuerda cada año la fuerza de la tradición, la belleza del trabajo bien hecho y la importancia de conservar aquello que nos hace únicos".

Así lo ha manifestado Fuentes, quien, tras felicitar a los premiados en esta edición y reconocer la labor del Ayuntamiento, ha señalado que "'Ars Olea' no es solo una feria, es un espacio donde el talento se encuentra con la tradición, donde la economía se une con la belleza y donde la comunidad se refuerza a través del arte".

"La artesanía es una forma de entender la vida. Cada pieza, cada herramienta, cada taller, encierra siglos de sabiduría y una manera de mirar el mundo con respeto, paciencia y creatividad", ha recalcado el máximo responsable de la institución provincial.

Además, ha añadido que "desde la Diputación de Córdoba queremos seguir apoyando este camino, promoviendo la formación, la visibilidad y el reconocimiento de nuestros artesanos, porque en cada uno de ellos late el pulso de nuestros pueblos, su cultura y su futuro".

Fuentes ha destacado que "Castro del Río tiene el privilegio de estar vinculado para siempre a la figura de Miguel de Cervantes, símbolo universal de la palabra, del ingenio y de la libertad", que este año contará con varias actividades centradas en su figura.

La feria, que se desarrolla en la Plaza de Armas del Castillo, cuenta con espacios expositivos que se han distribuido en zonas artesanales, de forma que las plazas son ocupadas por las Zonas de Interés Artesanal (ZIAs) de La Rambla, Montilla, Los Pedroches y Córdoba.

El encuentro artesano ha dado comienzo este viernes con una jornada de puertas abiertas de los museos y la inauguración de la muestra, cuya programación recoge una amplia variedad de actividades entre las que se incluyen pasacalles, exposiciones, degustaciones, talleres, exhibiciones, actuaciones musicales, teatro y visitas guiadas.

Como novedad esta año, la feria contará con un espacio gastronómico en el que estarán presentes los aceites de la DO de Baena, los vinos de Montilla-Moriles, así como otros estands para comprar y degustar los productos de la provincia en el marco de la marca 'Sabor a Córdoba'.