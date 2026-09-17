La XXIX Semana del Teatro Ciudad de Lucena contará este año con 13 espectáculos con el apoyo de Diputación de Córdoba

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (centro), en la presentación de la XXIX Semana del Teatro Ciudad de Lucena. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Lucena acogerá, de 14 al 25 de octubre, su XXIX Semana del Teatro, una cita ya consolidada que ofrecerá a todos los públicos la posibilidad de disfrutar de primeras figuras del teatro, la danza o el circo en espectáculos y representaciones que se desarrollan tanto en espacios escénicos como en la calle.

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, ha trasladado el respaldo de la institución provincial a esta cita que "apoyamos a través del Programa Relevantes para municipios de más de 20.000 habitantes y de Ópera en la Provincia. Es una semana del teatro que, desde luego, merece Lucena, el pueblo más grande de la provincia y un municipio que tiene una gran trayectoria cultural".

Para concluir, el responsable de Cultura en la institución provincial ha remarcado que son "13 espectáculos contemplados en espacios como el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani y el Palacio Erisana y en otros lugares exteriores".

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lucena, Francisco Jesús Barbancho, ha agradecido la colaboración mantenida con la Diputación de Córdoba a lo largo de este tiempo y ha señalado que desde el Consistorio lucentino intentan que la agenda de la ciudad "sea intensa y tenga elementos de calidad como las obras" que ahora se llevan a escena.

"Esta Semana del Teatro es el baluarte de la Delegación de Cultura, por su recorrido, pues cumpliremos tres décadas el año que viene, y porque a lo largo de dos semanas se dan cita obras de teatro de todo tipo de géneros; musical, terror, ópera con 'El barbero de Sevilla'", en definitiva, serán en "dos semanas 13 espectáculos ubicados en cinco espacios, los dos teatros de Lucena y espacios como la Plaza de Archidona, la Plaza Nueva y el Patio de Armas del Castillo del Moral", ha manifestado.

Finalmente, Julio Flores, técnico de Cultura del Ayuntamiento, ha explicado que "se hace un guiño a prácticamente todos los géneros; la ópera, el circo con un espectáculo aéreo en ese marco incomparable de la Plaza Nueva, la gala 'aLUCENAnte', que trae a lo mejor y lo más granado de la magia española, obras en las que se consolidan lenguajes motivacionales como son el gran autor Arthur Miller con 'Panorama desde el puente'; ese texto tan de gloriosa actualidad como es 'Misery' de Stephen King con la recuperada cantante también de jazz Carmen Conessa y Marcial Álvarez; un 'Lope Exprés' donde ponen en valor a las mujeres del Siglo de Oro, esas mujeres y esas dramaturgas olvidadas del siglo de oro español; en fin, son muchas las propuestas".

PROGRAMACIÓN XXIX SEMANA DEL TEATRO

El 14 de octubre se pondrán en escena 'El desván de los hermanos Grimm' y 'El barbero de Sevilla', ópera familiar cómica de Rossini. El 15 de octubre le tocará el turno a 'Misery' (Stephen King), un thriller protagonizado por Carmen Conessa y Marcial Álvarez, y el 16 de octubre se podrá disfrutar de 'Lope Exprés', musical premiado que rinde homenaje a las mujeres del Siglo de Oro.

El sábado, 17 de octubre, se representará 'Lunaria' y el domingo, 18 de octubre, tendrá lugar la 'Gala ALUCENAnte 2026'. El programa continuará el miércoles, 21 de octubre, con la representación de 'Panorama desde el puente' (Arthur Miller), con María Adánez y José Luis García-Pérez, y el jueves, 22 de octubre, con 'Compatibles', ganadora del Premio Luis Barahona de Soto 2025.

La programación continuará el día 23 de octubre con 'Los últimos cómicos' e 'Hypnos' y el 24 con 'América Forever', el regreso de Goyo Jiménez recopilando lo mejor de su icónica saga, y 'Famulus 4.0', danza urbana contemporánea que explora el diálogo entre el ser humano y un perro robot. Finalmente, el 25 de octubre tendrá lugar la representación de 'Inolvidable', un recorrido por la vida de la gran Rocío Dúrcal.

Las entradas para asistir a las representaciones se podrán adquirir de manera presencial en la Biblioteca Pública Municipal o a través de la página web 'www.entradas.culturalucena.es'. Hay varias opciones de bonos disponibles a distintos precios.