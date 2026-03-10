Abierto el plazo de candidaturas para los VIII Premios de Responsabilidad Social Empresarial de la Diputación de Almería

Archivo - La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Premios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la Diputación de Almería van a celebrar su octava edición para reconocer y valorar el compromiso del tejido empresarial de la provincia con la sostenibilidad, el desarrollo social y la gestión responsable.

Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 23 de marzo para registrar sus candidaturas a estos premios a través de la sede electrónica de la institución provincial, según ha indicado la Diputación en una nota.

Impulsados a través del Área de Economía y Digitalización y la Delegación Especial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, los premios tienen como objetivo identificar, reconocer y dar visibilidad a aquellas empresas que integran criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en su modelo de gestión, contribuyendo así al desarrollo sostenible del territorio.

La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha animado a las empresas de la provincia a participar en esta nueva convocatoria, sentido en el que ha recordado que la iniciativa está abierta "a todo el tejido productivo, desde microempresas hasta grandes compañías".

Álvarez ha señalado que con estos galardones se pretende reforzar Almería "como un territorio socialmente responsable". En este sentido, la institución provincial "continúa apostando por fomentar la cultura de la responsabilidad social empresarial entre el tejido productivo almeriense, promoviendo modelos de gestión que compatibilicen el crecimiento económico con el respeto al entorno y la mejora del bienestar social", ha añadido.

La convocatoria contempla cuatro categorías, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de empresas de todos los tamaños: microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Cada modalidad contará con un premio de 4.000 euros, además de un galardón.

Además del reconocimiento público, estos premios buscan sensibilizar al tejido empresarial sobre la importancia de incorporar políticas de responsabilidad social en su estrategia empresarial, así como difundir las buenas prácticas que ya se desarrollan en la provincia.

UNA CUANTÍA DESTINADA A ENTIDADES SOCIALES

Una de las particularidades de estos galardones es su carácter solidario. Las empresas que resulten premiadas deberán destinar la cuantía económica del premio, una vez deducidos los impuestos correspondientes, a una entidad sin ánimo de lucro con fines sociales o benéficos de la provincia, previamente designada en su candidatura.

De esta forma, los Premios RSE "refuerzan su dimensión social, contribuyendo a que el reconocimiento empresarial tenga también un impacto directo en el bienestar de colectivos y entidades sociales del territorio".

Las bases completas de la convocatoria y el procedimiento para presentar las candidaturas se encuentran disponibles en la sede electrónica de la Diputación de Almería. En todos los casos, la presentación de las candidaturas se realizará a través del registro electrónico.