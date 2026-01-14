Adra y la Diputación de Almería mejoran más de cuatro kilómetros de caminos rurales para el tráfico de vehículos y bicis

Visita institucional a uno de los caminos rurales de Adra (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ADRA (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Adra han puesto en marcha las obras de mejora y pavimentación de dos de las vías rurales más estratégicas del municipio, una actuación incluida en el Plan de Caminos Municipales 2024-27 que cuenta con un presupuesto total de 300.000 euros y que contempla la rehabilitación integral de más de 4.200 metros lineales de calzada.

Las ejecuciones de estas obras "no solo facilitan el transporte de la producción agrícola y el acceso a las fincas, sino que también integran estas vías en la red de vías ciclables mediante una señalización específica que permitirá el uso compartido y seguro entre vehículos a motor y bicicletas", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El diputado provincial de Sostenibilidad, José Juan Martínez, que ha visitado este miércoles, junto al alcalde de Adra, Manuel Cortés, los trabajos en dos vías rurales que se encontraban en su vida útil, ha destacado que "van a redundar directamente en la seguridad de los trabajadores de las fincas agrícolas, los conductores y el transporte de la producción agroalimentaria de la provincia".

En este sentido, ha recordado que el Plan de Caminos Municipales llegará a los 103 municipios de la provincia con una inversión global que alcanza los 14 millones de euros.

Por su parte, el alcalde, ha subrayado el impulso de la Diputación Provincial de Almería a este tipo de actuaciones "tan relevantes para nuestra ciudad", y ha señalado que "la inversión de 300.000 euros para el asfaltado de los caminos del Barranco Almería hasta Los Pérez y del Cauce Viejo del Río Adra da respuesta al deterioro existente y mejora de forma notable unas infraestructuras básicas para el sector agrícola".

Cortés ha expresado que "mantener los caminos rurales en las mejores condiciones es esencial para facilitar la labor diaria de nuestros agricultores y garantizar accesos seguros a las explotaciones", y ha recordado que "Adra es un municipio eminentemente agrícola y estas actuaciones refuerzan uno de los pilares de nuestra economía".

DETALLES DEL PROYECTO

El proyecto técnico tiene como objetivo "optimizar la durabilidad de los firmes" y se divide en dos grandes ejes de actuación.

En el Camino Cauce Antiguo del Río, con una longitud de 2.580 metros y un ancho de 5,50 metros, la intervención contempla el fresado de las zonas deterioradas para recuperar la planeidad de la vía y, posteriormente, la aplicación de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente con un espesor de seis centímetros.

En el Camino Los Pérez, con un tramo de 1.700 metros, los trabajos incluyen la limpieza de cunetas con motoniveladora, el escarificado del firme antiguo y la extensión de una capa de zahorra artificial de diez centímetros antes de proceder al asfaltado final.

COMPROMISO CON EL ENTORNO Y LA SEGURIDAD

La ejecución de los trabajos, que tiene un plazo previsto de tres meses, se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad. El proyecto "no generará residuos de construcción externos, ya que los materiales de excavación se reutilizan y extienden en los mismos caminos".

Asimismo, se han extremado las medidas de seguridad "para interferir lo mínimo posible en el tráfico diario de los trabajadores agrícolas de la zona".

Esta inversión de 300.000 euros reafirma la apuesta del equipo de Gobierno y la institución provincial por la conservación del patrimonio viario rural, "esencial para el motor económico de Adra y la seguridad de sus vecinos".