Alcóntar mejorará la seguridad de peatones y conductores en su acceso gracias a la Diputación de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto al alcalde de Alcóntar, Antonio Ramón Salas, durante la visita institucional al municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALCÓNTAR (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El municipio de Alcóntar (Almería) verá mejorado el acceso al casco urbano gracias a una actuación promovida por la Diputación Provincial, que invertirá más de 300.000 euros en la mejora de infraestructuras y servicios municipales, entre ellos la adecuación de la carretera AL-6402 para reforzar la seguridad de peatones y conductores, así como la puesta en marcha de un parque biosaludable en Hijate, ya inaugurado.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita institucional a este municipio, donde ha podido comprobar las mejoras previstas y las ya ejecutadas.

La visita institucional ha comenzado con un encuentro en el Ayuntamiento con el alcalde, Antonio Ramón Salas, donde los técnicos han presentado los detalles del proyecto de mejora del acceso al casco urbano, cuya ejecución está prevista a través de los Planes Provinciales, según ha informado la Diputación en una nota.

Además, junto al alcalde, ha inaugurado el nuevo parque biosaludable, que se encuentra junto a la ribera del nacimiento del río Almanzora. Estas dos actuaciones "transformarán la movilidad y la calidad de vida de los vecinos".

Los técnicos responsables de la obra han presentado el proyecto de Planes Provinciales que actuará sobre la carretera AL-6402. Con una inversión de 281.000 euros, esta obra, que próximamente será licitada, tiene como objetivo principal "garantizar la seguridad vial en la entrada al municipio".

El proyecto consistirá principalmente en la construcción de un nuevo acerado adoquinado de 400 metros de longitud con un ancho de 1,80 metros para facilitar el tránsito peatonal; así como en la instalación de un paso de peatones sobreelevado para reducir la velocidad del tráfico y la renovación total de la señalización, y la creación de una nueva red de alumbrado público y canalizaciones subterráneas para telecomunicaciones.

SALUD AL AIRE LIBRE: EL NUEVO PARQUE BIOSALUDABLE

Previamente, el presidente y el alcalde de Alcóntar han inaugurado oficialmente el Parque Biosaludable de Hijate, un proyecto financiado mediante una subvención directa de 20.000 euros que ha otorgado la Diputación al Consistorio de Alcóntar.

Los destinatarios y protagonistas de esta obra, los vecinos, han querido estar presentes en la inauguración de este nuevo parque, que cuenta con equipamiento especializado diseñado para fomentar el envejecimiento activo, con máquinas como el 'Eski', 'Poni', 'Columpio' y 'Timón', pensadas para mejorar la movilidad y el bienestar físico de los adultos del municipio.

El presidente provincial ha subrayado que "es un auténtico placer estar esta mañana en Alcóntar junto a uno de los alcaldes con más experiencia de nuestra provincia, trabajando codo con codo en tres proyectos fundamentales. Hoy inauguramos este parque en un entorno privilegiado que, gracias a esta intervención, los vecinos podrán disfrutar plenamente".

"Además, hemos supervisado el ambicioso proyecto de los Planes Provinciales que se licitará en las próximas semanas para crear un nuevo acerado hacia el cementerio, lo que no solo garantizará un tránsito mucho más seguro, sino que ofrecerá un nuevo espacio de paseo para toda la ciudadanía", ha añadido.

García Alcaina ha recordado que ya se encuentra en proceso de licitación una obra de "vital importancia" para el municipio, con una inversión cercana a los 500.000 euros destinada a recuperar espacios públicos e infraestructuras que sufrieron los daños de la dana el año pasado.

"En total, sumamos casi un millón de euros de inversión que demuestran que la Diputación siempre está al lado de Alcóntar, apoyando su desarrollo y el bienestar de sus vecinos", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Alcóntar ha agradecido a la institución la obra del nuevo parque biosaludable y ha señalado que se trata de una "institución con la que estamos profundamente agradecidos por estar siempre al lado de quienes más lo necesitan y, especialmente, de los pueblos pequeños".

"Solo tenemos palabras de gratitud hacia la Diputación de Almería y nuestra intención es seguir trabajando en esta misma línea, tal y como se ha venido haciendo siempre hasta ahora", ha expresado el regidor.