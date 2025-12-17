Alcudia de Monteagud (Almería) estrena su tienda-bar como parte de la estrategia contra la despoblación

Alcudia de Monteagud (Almería) abre su tienda-bar 'El mirador de las estrellas'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALCUDIA DE MONTEAGUD (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El municipio de Alcudia de Monteagud (Almería) ha estrenado su tienda-bar 'El mirador de las estrellas' junto a la entrada del municipio con la que se "complementa y refuerza" el servicio que se ofrecía a través de este nuevo punto de encuentro social para alcuzarros y visitantes, que ya no tendrán que desplazarse a otro pueblo para adquirir productos de primera necesidad.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha acudido a la inauguración del espacio junto con el alcalde de Alcudia de Monteagud, Juan Manuel Sánchez, la adjudicataria de la tienda-bar, Ana María Ramos; la diputada de Emprendimiento, Esther Álvarez, y el diputado provincial José Juan Martínez.

En este caso, el bar 'El mirador de las estrellas' ha habilitado un nuevo espacio de tienda para favorecer la adquisición de productos por parte de los vecinos del pueblo, algunos de los cuales han acudido al acto de inauguración.

La adecuación de la tienda se ha llevado a cabo con el equipamiento de un espacio en el interior del bar que cuenta con una capacidad de 20 mesas para unos 80 comensales y una terraza con vistas.

Se han realizado obras de albañilería y se ha dotado de estantería mural, mostrador con encimera de madera, estanterías tipo góndola portacajas, armario de refrigeración, balanza y cajón de cobros con llave. Alcudia se suma a municipios como Benitagla, Suflí o Laroya, que también han abierto nuevos bares tienda para sus vecinos y visitantes.

El presidente de Diputación ha felicitado al alcalde y a todos los vecinos por la apertura de la nueva tienda, "una acción con la que seguimos dando forma a uno de los objetivos más importantes de Diputación: que todos los pueblos de la provincia cuenten con, al menos, un bar tienda. Aquí encontrarán cualquier producto básico para el hogar, así como una representación de los productos gastronómicos de la marca gourmet 'Sabores Almería'".

Además, García Alcaina ha remarcado que esta es la "medida estrella del mandato", y ha compartido su "ilusión" porque la primera inauguración que emprende como presidente sea en un municipio de 120 habitantes porque "como manifesté en mi discurso de investidura voy a estar al lado de los alcaldes y, de forma especial, en los municipios más pequeños porque la gran obligación de Diputación es darles servicios". También ha felicitado a la gerente y ha pedido a los vecinos que apoyen el esfuerzo de emprendedores como Ana".

Del mismo modo, García Alcaina ha subrayado que "'El mirador de las estrellas' se convierte en espacio compartido, en el alma y centro social del pueblo porque además es un reflejo de la forma de entender la vida de los almerienses, siempre en compañía, compartiendo con los demás y disfrutando de nuestra gastronomía".

"Este bar tienda es un síntoma inequívoco de que Alcudia está lleno de vida y de futuro. Estoy convencido de que Ana y su equipo van a hacer un gran trabajo para que este bar-tienda tenga éxito y para ello siempre contará con el apoyo de Diputación y el Ayuntamiento", ha añadido.

El presidente ha destacado el partido que Alcudia de Monteagud obtiene del respaldo institucional de la Diputación de Almería, ya que gracias a esta colaboración "el municipio es un referente en toda España por su espectacular Museo de Historia Ecológica de Almería y su Parque Temático de la Piedra Seca. Dos espacios que nos hablan de las raíces, historia y forma de ser y vivir la vida de los almerienses. Diputación siempre estará a vuestro lado para seguir haciendo realidad esos proyectos transformadores que mejoran la vida de todos los almerienses".

MEDIDAS PARA "FIJAR POBLACIÓN"

Por su parte, el alcalde ha agradecido a Diputación el impulso a este tipo de medidas encaminadas a fijar población, como la instalación del cajero automático, y ha señalado que "es un día importante para Alcudia, ya que desde hoy la tienda pasa a formar parte de nuestra vida cotidiana".

"Tiene un valor especial, pues la tienda no solo es un lugar donde comprar el pan, leche, huevos o papel higiénico, es también, junto al bar-restaurante, un lugar de encuentro, de conversación y de vida para el pueblo", ha estimado.

Asimismo, el alcalde ha incidido en la dificultad de emprender en el medio rural y en un pueblo de 120 habitante y, por eso, "este gesto-iniciativa de nuestra Diputación merece todo nuestro reconocimiento y gratitud".

"También merece nuestro reconocimiento Ana y su familia que desde 2019 regentan nuestro bar-restaurante, habiendo soportado los meses insufribles de la pandemia y que después de múltiples intentos con otras familias, ellos han sido los únicos que han demostrado todos los días su buen hacer al frente de este servicio", ha manifestado.