El almendro en flor volverá a atraer visitantes a la provincia de Almería con 13 rutas guiadas en febrero y marzo

Presentación en Almería de las Rutas del Almendro en Flor y las Jornadas Gastronómicas de la Almendra. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Rutas del Almendro en Flor y las Jornadas Gastronómicas de la Almendra celebran este año su XIII edición en la Comarca de Filabres-Alhamilla y Nacimiento, que se desarrollan en 13 municipios de la provincia de Almería desde el día 8 de febrero al 22 de marzo.

Durante este periodo se podrán realizar 13 rutas guiadas e interpretadas por distintas zonas de las dos comarcas en municipios como Alcudia de Monteagud, Benizalón, Castro de Filabres, Fiñana, Lubrín, Lucainena de las Torres, Senés, Sorbas, Tabernas, Tahal, Uleila del Campo y Abrucena, además de disfrutar de la gastronomía, la naturaleza y otros atractivos como la artesanía o el patrimonio histórico y etnográfico.

Las Rutas del Almendro en flor Filabres-Alhamilla se iniciaron en 2013 y han reunido en estos trece años a unas 15.000 personas en torno a las jornadas y rutas además de promocionar Filabres-Alhamilla y la provincia, "contribuyendo al desarrollo social y económico y consolidando un nuevo producto turístico temático de gran demanda", según ha trasladado la institución académica en una nota.

La última de las rutas se desarrollará en Tabernas y tendrá como contenido el cine y la historia de la comarca de Filabres-Alhamilla, y como complemento un 'showcooking' a cargo del restaurador Antonio Gázquez, en este caso sobre la cocina tradicional. Las inscripciones ya se han abierto y se pueden realizar vía telefónica en el 650 316 642 o vía e-mail en la dirección: 'almeria@natures.es'.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales ha destacado el apoyo de la institución provincial a un proyecto que "supone un escaparate de las hermosas rutas y de la gastronomía de nuestra tierra".

"Estas rutas consiguen difundir el patrimonio, los productos de kilómetro cero y la gastronomía de estas comarcas. Por lo que es un ariete para fijar la población en el territorio, que es uno de nuestros objetivos cardinales en la Diputación", ha añadido.

Del mismo modo, Morales ha recordado que "desde la Diputación se apuesta por todas aquellas iniciativas que permiten poner en valor y potenciar el patrimonio, la cultura, el turismo y la identidad almeriense".

"Gracias a Diego por capitanear estas actividades que tan bien hacen a la comarca y a los municipios por los que pasarán estos más de mil participantes. Animo e invito a todos los almerienses y visitantes a disfrutar de las rutas porque conocerán una Almería de la que nos sentimos profundamente orgullosos", ha expresado.

La floración del almendro transforma cada año el paisaje de Filabres-Alhamilla, "convirtiéndolo en un espectáculo digno de contemplar". Hace ya trece años se unieron un grupo de empresas, asociaciones, ayuntamientos e instituciones de ámbito provincial "para impulsar este atractivo como elemento generador de riqueza y de apoyo a las actividades económicas existentes, sobre todo al turismo sostenible".

A la belleza del almendro en flor se unió la gastronomía y la difusión de los principales atractivos históricos, monumentales, naturales y etnográficos de la comarca, así como el folclore y los productos típicos.

La iniciativa persigue la promoción de la cultura, el folclore, la historia y la gastronomía vinculadas a las dos comarcas. Otro de los objetivos es apostar por el desarrollo sostenible.

Asimismo, se plantea promocionar los restaurantes, alojamientos y productos de la comarca, así como luchar contra la despoblación mediante la unión de esfuerzos, territorio y población.

SENDERISMO Y GASTRONOMÍA

Ante el éxito de años anteriores, un año más se celebrarán de forma paralela las Jornadas Gastronómicas de la Almendra, que este año cumplen su XI edición. De forma paralela al desarrollo de las rutas tendrán lugar en ocho de los mejores restaurantes de la comarca las Jornadas Gastronómicas, que darán a conocer la oferta gastronómica y una apuesta por los platos elaborados con la almendra como ingrediente.

Los restaurantes participantes son El Mirador de las Estrellas, de Alcudía de Monteagud; Los Olivos, de Benizalón; Las Eras Antonio Gázquez, de Tabernas; El Museo, de Lucainena de las Torres; Restaurante Sol de Andalucía, de Sorbas; Asador Las Viñas, de Tahal; El Mirador de Turrillas y Bodega Perfer, de Uleila del Campo.

Otro de los objetivos es la promoción de los productos de la comarca. Por eso en cada ruta se sortean lotes de productos entre los que se encuentran Quesos Monteagud, Aceite Almazara de Lubrín, Miel Sierra de Filabres, Productos La Gergaleña, Cerveza Filabres y Vinos Bodega Perfer.

RUTAS 2026. CALENDARIO

Las Rutas 2026 se iniciarán el día 8 de febrero en Lubrín con el itinerario Lubrín-Valle de El Pilar, centrado en la minería y la arquitectura típica, y con almuerzo en el Restaurante Bodega Perfer.

A continuación, el día 14 de febrero la ruta llegará a Castro de Filabres con un recorrido sobre la arquitectura de pizarra, la historia y los petroglifos, y almuerzo en el Restaurante Las Eras Antonio Gázquez de Tabernas.

Al día siguiente, el 15 de febrero, se celebrará la jornada de Turrillas con almuerzo en el Restaurante Mirador de Turrillas, mientras que el 21 de febrero la programación continuará en Alcudia de Monteagud y Torre Alhabia con visita al Museo de Historia Ecológica y almuerzo en el Restaurante El Mirador de las Estrellas.

El calendario proseguirá el 22 de febrero en Senés con una ruta sobre la pizarra, la alcazaba, los Moros y Cristianos y los misterios, y almuerzo en el Restaurante Las Eras Antonio Gázquez de Tabernas.

El 28 de febrero será el turno de Benizalón con el recorrido Collado Almecino-Castillo Benimina y almuerzo en el Restaurante Los Olivos, mientras que el 1 de marzo la ruta se desarrollará en Tahal por Medala y el Castillo Enrique Enríquez con almuerzo en el Restaurante Asador Las Viñas.

El 7 de marzo Sorbas acogerá una ruta centrada en la geología, las playas fósiles y los artesanos, con almuerzo en el Restaurante Sol de Andalucía. El día 8 de marzo la programación llegará a Uleila del Campo con una ruta sobre el patrimonio etnográfico y la bodega y almuerzo en el Restaurante Bodega Perfer.

El 14 de marzo Lucainena de las Torres ofrecerá un recorrido por los hornos de calcinación y la Vía Verde con almuerzo en el Restaurante Hotel El Museo, mientras que el 15 de marzo Abrucena centrará la jornada en el Río Nacimiento y el Parque Sierra Nevada con almuerzo en el Restaurante Las Chinas.

La recta final se desarrollará el 21 de marzo en Fiñana con una ruta por el Centro Medio Natural, el Parque Natural de Sierra Nevada y el patrimonio histórico, y almuerzo en el Restaurante Xiquena.

El 22 de marzo Tabernas cerrará el calendario con una jornada gastronómica y 'showcooking' que incluirá visita a la almazara museo, ruta urbana, el Centro Terrera Ventura, los paisajes del cine y el 'showcooking' titulado 'La cocina del desierto', con Antonio Gázquez.

PARTICIPACIÓN Y RESERVAS

Durante las rutas los participantes podrán realizar fotografías y enviar un máximo de cinco al Concurso de Fotografía Almendro en Flor. Un jurado decidirá la imagen ganadora que formará parte del cartel de las Rutas de la edición 2027 y cuyo autor recibirá un lote de productos de la comarca. Para concursar este año las fotografías deberán enviarse al correo electrónico: 'almendroflorfilabresalhamilla@gmail.com'.

Todas las rutas cuentan con guías autorizados seguro vehículo de apoyo ante incidencias y guías culturales especialistas en el territorio. El almuerzo tendrá carácter opcional y las plazas serán limitadas hasta completar grupo.

El coste de las rutas será el mismo en todas las jornadas con un precio de 12 euros para adultos solo ruta y de 32 euros para almuerzo y ruta. Para esta edición hay una nueva empresa responsable de las reservas y de los guías turísticos Natures con inscripciones a través del teléfono 650 316 642 o del correo: 'almeria@natures.es'.