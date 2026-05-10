Almería acoge el estreno de la pasarela 'Talento Almeriense' con diseñadores locales y grandes firmas del sector

Estreno de la pasarela 'Talento Almeriense'. - MARIAN LEON / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la Catedral de Almería ha acogido el estreno de la pasarela 'Talento Almeriense', la primera vez que los directores de We Love Flamenco, Laura Sánchez y Javier Villa, trasladan su evento fuera de Sevilla. La cita, impulsada con el apoyo de la Diputación de Almería y la marca 'Talento Almeriense', ha reunido a diseñadores locales junto a algunas de las firmas más destacadas del sector.

Según ha informado la Institución provincial en una nota, el desfile se ha estructurado en tres bloques que han combinado nombres consolidados como José Hidalgo, Iván Campaña y Carmen Acedo con creadores almerienses como Curro Ruiz, La Faraona, Verónica de Sandoval, Mar y Eva Archilla y Loreto Martínez.

El director de la pasarela y de Go! Eventos y Comunicación, Javier Villa, ha subrayado el alto nivel de las propuestas presentadas, asegurando que la moda flamenca vive "una auténtica explosión de creatividad", en la que los diseñadores han sabido reinterpretar los tejidos con equilibrio entre "la elegancia de los trajes lisos y el alma del lunar de toda la vida".

También ha destacado la presencia de volúmenes en faldas y mangas que han llenado el Claustro "a cada paso", sin perder la esencia del estilismo flamenco, con el mantoncillo como complemento "escencial" y las flores en el cabello como "accesorio indiscutible para coronar cualquier estilismo con arte".

Por su parte, la directora del evento, Laura Sánchez, ha señalado que el equipo está "encantado de conocer el arte que hay aquí", subrayando que la moda flamenca es una seña de identidad "totalmente" andaluza y que en Almería se han podido ver creaciones "llenas de flamencura y diseño".

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado la importancia de que la provincia se vincule a un evento de gran repercusión mediática, lo que contribuye -a poner en valor el esfuerzo y la creatividad que hay detrás de la marca 'Talento Almeriense'.

También se ha pronunciado la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, quien ha calificado la cita de "doble orgullo": por ser la primera ciudad fuera de Sevilla en acoger este evento y por el alto nivel demostrado por los diseñadores almerienses, a los que ha reconocido un "nivel increíble".