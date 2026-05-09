Maíllo asegura que el 17M "definirá el modelo productivo" y promete supermercados públicos con "precios asequibles"

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

JAÉN 9 May. (EUROPA PRESS -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que el próximo 17 de mayo "se va a definir el modelo productivo de Andalucía". En este sentido, ha defendido que, si su formación entra en el Gobierno andaluz, impulsará una ley de soberanía alimentaria y de cadena alimentaria destinada a "garantizar que el precio de la producción nunca esté por debajo de los costes", además de crear supermercados públicos para que "las personas más vulnerables puedan acceder a productos a precios asequibles".

Así lo ha manifestado durante un mitin electoral celebrado en la tarde de este sábado en Jaén, después de que el partido suspendiera la agenda prevista para la mañana en señal de luto por los dos guardias civiles fallecidos el viernes en acto de servicio mientras participaban en una operación contra el narcotráfico.

Durante su intervención, Maíllo ha defendido la necesidad de "rebelarse frente a la resignación" que, a su juicio, ha propiciado un modelo productivo que "solo conduce a la pérdida de población". Frente a ello, ha reivindicado que Por Andalucía plantea "una alternativa para recuperar habitantes", basada en un modelo económico que "proteja el sector primario, impulse la industria y devuelva a Jaén la esperanza y las oportunidades de futuro", alejando a la provincia de "la marginación y el abandono".

Asimismo, ha criticado el apoyo del PP al acuerdo de Mercosur, que ha definido como "un pacto impulsado por Alemania" mediante el cual "se facilita la entrada de productos agrarios sudamericanos sin las mismas garantías de trazabilidad y calidad exigidas en la Unión Europea", lo que, según ha advertido, perjudica al campo andaluz a cambio de favorecer la exportación de vehículos alemanes al mercado sudamericano.

VOX "SON LOS LACAYOS DE TRUMP"

En relación con Vox, Maíllo los ha calificado de "lacayos de Trump" y ha criticado que "dicen defender al campo andaluz, pero guardan silencio de manera sumisa cuando se imponen aranceles a la aceituna y se perjudica al mercado". En este sentido, ha asegurado que "nunca escucharéis a Vox defendiendo a la clase trabajadora, ni a los más débiles o vulnerables, sino siempre al servicio de los poderosos".

Asimismo, ha apelado a la ciudadanía de cara al 17 de mayo, una fecha que, a su juicio, "definirá el futuro de Andalucía y su modelo productivo". Según ha explicado, el proyecto de Por Andalucía apuesta por "el pequeño agricultor que trabaja la tierra", frente a quienes "especulan con ella o concentran grandes explotaciones".

En referencia a la futura ley de soberanía alimentaria y de cadena alimentaria que propone su formación, Maíllo ha advertido de que el actual sistema "está sometido a una doble presión": por un lado, "la especulación sobre los costes y el encarecimiento de los precios para los consumidores" y, por otro, "la presión que soportan los productores". Ante esta situación, ha defendido la necesidad de "proteger al productor y garantizar una alimentación de calidad", especialmente en un contexto en el que muchas familias andaluzas tienen dificultades para llenar la cesta de la compra.

"Hay personas para las que resulta cada vez más complicado acceder a productos básicos", ha señalado, antes de defender la creación de "una entidad pública de garantía alimentaria" destinada a proteger los modelos de producción agrícola y ganadera, fomentar prácticas sostenibles y asegurar el acceso a alimentos a "precios asequibles" mediante supermercados públicos. "No estamos dispuestos a que cuatro decidan el precio de la alimentación", ha apostillado.

"UN MAPA CON LAS HECTÁREAS BALDÍAS DE ANDALUCÍA"

En este contexto, Maíllo ha asegurado que, si llegan al Gobierno andaluz, elaborarán "un mapa de situación de Andalucía" que identifique las hectáreas de suelo baldío aptas para la instalación de plantas fotovoltaicas, solares y eólicas. Según ha explicado, su formación apuesta por "la transición energética" y por avanzar hacia "una soberanía energética en Andalucía que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles". No obstante, ha subrayado que "ni una sola hectárea de tierra cultivable o fértil dejará de producirse por decisiones de fondos de inversión sobre dónde instalar estas infraestructuras".

Asimismo, ha reivindicado el carácter solidario de Andalucía al afirmar que "Andalucía es una tierra de vecinos que se ayudan", y ha defendido la necesidad de preservar "esa forma de vida en común" frente a quienes, según ha denunciado, pretenden sustituirla "por la desconfianza, el individualismo y el odio hacia el que está al lado". Para afrontar estos desafíos, ha reclamado una "estrategia andaluza de protección rural" capaz de responder a "la pérdida de población provocada por un sistema económico que expulsa a los jóvenes y vacía los pueblos".

En materia sanitaria, Maíllo ha defendido la necesidad de "recuperar la sanidad pública y su capacidad para atender a tiempo y salvar vidas", al tiempo que ha criticado el desvío de recursos hacia la sanidad privada. Asimismo, ha asegurado que su formación apostará por aprovechar las infraestructuras sanitarias existentes y garantizar una educación pública y gratuita, también en la Formación Profesional.

En relación con la dependencia, ha afirmado que garantizarán el cumplimiento de la ley con un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes y otros tres para asignar recursos. Además, ha advertido de que, si la Administración incumple esos plazos, "las familias serán indemnizadas", y ha acusado al PP de "hacer negocio con los retrasos" en la atención a las personas dependientes.

MORENO "ESTÁ NERVIOSO, PORQUE HA PERDIDO LA MAYORÍA ABSOLUTA"

En este contexto, el candidato de Por Andalucía ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha perdido la mayoría absoluta" y se encuentra "nervioso y desesperado". Según ha afirmado, el dirigente del PP ha puesto el foco en Por Andalucía porque representa "una izquierda firme que nunca ha engañado y que ha cuestionado su modelo". Maíllo ha criticado además los cambios de discurso de Moreno sobre posibles pactos con Vox y se ha mostrado convencido de que, si la izquierda logra movilizarse, "doblará resultados" y podrá construir "un gobierno alternativo, progresista y de izquierdas".

Asimismo, ha defendido que, si gobiernan en la Junta de Andalucía, intervendrán en la economía al considerar que el Ejecutivo andaluz "es el mayor empleador de la comunidad". En este sentido, ha acusado a Moreno de mantener "levantados" a distintos colectivos de trabajadores públicos, entre ellos profesionales de salud mental, Infoca, los servicios de emergencias 061 y 112, el Servicio Andaluz de Empleo y Canal Sur, por "aprovecharse de su voluntariedad y compromiso para no mejorarles sus condiciones".

"Moreno habla de lío, pero el lío lo tiene él en la Junta por su desprecio hacia los trabajadores públicos", ha concluido, antes de reivindicar que "los gobiernos progresistas de izquierda, como siempre, vamos a romper el guión que otros no han querido escribir".



