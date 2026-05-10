Sánchez y Montero comparten este domingo el mitin en La Línea (Cádiz) aplazado por la muerte de dos guardias civiles

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña celebrado en Cártama (Málaga). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa este domingo, 10 de mayo, a la campaña electoral de los comicios andaluces del 17M para compartir con la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, el mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz) que estaba programado inicialmente para este pasado sábado, pero que la víspera quedó aplazado en señal de luto por la muerte de dos guardias civiles en un acto de servicio, tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas onubenses.

La Junta de Andalucía declaró este sábado como día de luto oficial en la comunidad autónoma por dicho suceso, coincidiendo con la jornada en la que se oficiaba en Huelva la misa funeral por los agentes fallecidos, a la que asistió la secretaria general del PSOE-A y candidata, María Jesús Montero.

De esta manera, el mitin en La Línea se celebrará este domingo a la hora prevista inicialmente --las 11,00 horas de la mañana--, y en el mismo sitio, el Palacio de Congresos y Exposiciones ubicado en la avenida Príncipe de Asturias de la localidad gaditana.

Este será el segundo acto de la campaña electoral del 17M en el que participa el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, tras el que protagonizó el pasado 1 de mayo, Día de los Trabajadores, junto a María Jesús Montero y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Ciudad Deportiva de Cártama (Málaga), municipio gobernado por el alcalde Jorge Gallardo, quien a su vez forma parte como vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

En dicho acto del primer día oficial de la campaña electoral, Pedro Sánchez trasladó un mensaje a favor de canalizar el voto de izquierdas y de "unir fuerzas" en torno a la papeleta del PSOE-A que encabeza María Jesús Montero como candidata, y auguró de cara a las elecciones del 17 de mayo que "hay partido y lo vamos a ganar" los socialistas.

En presencia también, entre otros, de la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, y de la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, el presidente del Gobierno recordó un mensaje que trasladaba Zapatero cuando era secretario general del PSOE, el de que "el Partido Socialista sólo pierde las elecciones cuando las da por perdidas".

"Y yo os digo: en estas elecciones (del 17 de mayo) hay partido, y lo vamos a ganar", proclamó en ese punto Pedro Sánchez, quien en dicho mitin de Cártama añadió que para lograr ese objetivo "hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo", que pasan, primero, por la "movilización", desde la premisa de que "no se puede quedar nadie en casa".

En segundo lugar, hay que convencer a la gente de que, si quiere "un gobierno de izquierdas", debe votar "izquierda", continuó Sánchez, quien como tercer ingrediente para alcanzar el objetivo de ganar el 17M citó el de "unir fuerzas en torno a aquella persona y a aquel partido político que puede liderar y liderará el gobierno de izquierdas a partir del 17 de mayo, votando al PSOE y haciendo presidenta a María Jesús Montero".

"Así que el partido lo vamos a ganar con movilización, con coherencia y con unir las fuerzas en torno al Partido Socialista y a María Jesús Montero", auguró Pedro Sánchez en aquel mitin del primer día de campaña.

TRAS EL ACUERDO SOBRE GIBRALTAR

El acto de campaña en La Línea de la Concepción llega además después del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido por el que se regirá la relación de Gibraltar con la UE tras el 'Brexit'.

Los Veintisiete --Estados miembros de la UE-- respaldaron el pasado 1 de abril por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo, allanando así el camino para que pueda entrar en vigor el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres, que confiaban en que todo pudiera estar listo antes del 10 de abril, cuando comenzó a aplicarse el nuevo Sistema Europeo de Entradas (EES) en las fronteras europeas.

El acuerdo tiene como elemento principal la supresión de la Verja, ya que los controles pasarán a realizarse por parte de la Policía Nacional en el aeropuerto y en el puerto del Peñón, con vistas a garantizar las normas del espacio Schengen.

Además, también está previsto el uso compartido del aeropuerto, una unión aduanera entre el Peñón y la UE, y la introducción por parte de Gibraltar de un impuesto indirecto, similar al IVA, con vistas a acabar con las distorsiones fiscales, entre otras cuestiones.

Recientemente, el pasado 23 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se trasladó a la comarca del Campo de Gibraltar para mantener un encuentro técnico y de trabajo con distintos agentes de la zona con el objetivo desgranar detalles de dicho acuerdo sobre Gibraltar y analizar su impacto directo en el tejido económico y social de la zona.

