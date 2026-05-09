Vox Huelva culpa al Gobierno de la muerte de los guardias civiles "al mantener leyes permisivas con el narco"

El cabeza de lista de Vox al 17M por Huelva, Rafael Segovia. - VOX

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al 17M por Huelva, Rafael Segovia, ha querido, "en nombre de Vox España y de todos los españoles de bien", transmitir su "más sincero pésame" a las familias de los agentes fallecidos en la costa de Huelva durante la persecución de una narcolancha. Asimismo, ha dicho que lo ocurrido es "culpa absoluta del Gobierno central", porque "mantiene unas leyes muy permisivas con el narcotráfico que incluso hacen que muchos jóvenes de la Costa se planteen esta actividad delictiva como una alternativa laboral".

Del mismo modo, ha deseado una "rápida recuperación" a los heridos en la operación, a los que ha mandado "un abrazo enorme de todo Vox para ellos y sus familias, y muchísimo ánimo". Tras asistir a la misma funeral, Segovia se ha referido a la "tristeza absoluta en la que desde ayer está sumida Huelva" y ha recordado también a los agentes que sufrieron una circunstancia "más o menos similar" en Barbate.

Segovia ha lamentado que las leyes "impiden que los agentes puedan defenderse con la contundencia necesaria en muchas ocasiones", señalando que "estas situaciones ocurren porque el Gobierno lo permite". "Ellos tienen la capacidad de tomar medidas y terminar con el narcotráfico sin necesidad de tener que dar un solo tiro. Pero si hubiera que darlo, nuestras fuerzas del orden están preparadas para ello. Sólo necesitan que el Gobierno les permita hacerlo", ha dicho.

Por eso, según ha explicado, Vox "no se ha colocado junto al resto de autoridades políticas", ya que "no quieren" formar parte "de ese Estado que se resigna una y otra vez a guardar un minuto de silencio, a hacer un homenaje y si te he visto no me acuerdo". En este sentido, Segovia ha defendido que "ha llegado la hora de tomar las medidas necesarias para que nuestros agentes puedan defenderse".

Por eso, en sus palabras, "es el momento de trabajar" y su formación no ha suspendido la campaña. Al respecto, el candidato ha explicado que, "de la misma manera que muchos guardias civiles están hoy ocupando sus puestos, velando por nuestra seguridad; o que los médicos trabajan en los hospitales, los políticos tenemos que ponernos a trabajar más que nunca y tomar las medidas para que no se repita una circunstancia como esta".

El candidato ha dicho también que "desde el Gobierno deberían pedir perdón" y ha manifestado que "aunque están muy bien los minutos de silencio, los homenajes y Huelva ha dado, una vez más, un ejemplo de lo que es un funeral absolutamente respetuoso", ha insistido en que "los que gobiernan deben de tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir".

"Y si ellos no son capaces de hacerlo, que nos dejen a nosotros", ha afirmado, pidiendo en este punto a los ciudadanos "que nos den la oportunidad de terminar con esta lacra que es el narcotráfico".

ASISTENCIA AL FUNERAL

Respecto a la asistencia al funeral por parte de Vox, Rafael Segovia ha señalado que tanto él como los otros representantes de la formación que han asistido lo han hecho "a título personal". "No hemos querido hacerlo a título oficial porque nos parece que aquí debe primar lo personal", ha explicado.

Segovia ha destacado que su trayectoria profesional como médico generalista está "muy vinculada a la Guardia Civil desde hace más de 40 años". "Conozco a la familia de Germán. Es penosísimo, sentimos mucho dolor por lo que ocurre y sé lo que están sintiendo estas familias. Cuando estaban pasando los féretros, he visto a una hija y a su madre abrazar a su padre, como pensando que podía haberle tocado a él", ha asegurado.

Por ello, ha concluido señalando que "no basta con derramar lágrimas o con rezar, lo cual es inevitable y hay que hacerlo", ya que "nuestra misión es tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir".