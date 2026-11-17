Antonio José Navarro en la presentación de 'El cuerpo como abismo: una exploración sobre el body horror cinematográfico' y 'El cine neorrealista italiano: orígenes, autores y sensibilidades'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este martes la presentación de 'El cuerpo como abismo: una exploración sobre el body horror cinematográfico' y 'El cine neorrealista italiano: orígenes, autores y sensibilidades', dos ensayos del crítico e historiador Antonio José Navarro.

Según ha informado la organización en una nota, en el encuentro, celebrado en el marco de Fical Literario, Navarro ha reivindicado una mirada abierta hacia las distintas expresiones cinematográficas, alejada de las jerarquías entre géneros y nacionalidades. "Para mí solo existen dos tipos de cine, el bueno y el malo", ha afirmado, aunque ha matizado que prefiere distinguir entre películas capaces de emocionar y provocar reflexiones y aquellas que no dejan huella en el espectador.

En 'El cuerpo como abismo', el autor se adentra en el denominado 'body horror', una corriente del cine fantástico que utiliza la transformación, la enfermedad y la degradación física para explorar los miedos del ser humano. El ensayo parte de la premisa de que la identidad humana está ligada al cuerpo y de que el terror surge cuando este deja de responder a la propia voluntad y cuestiona los límites del individuo.

A través de películas de cineastas como David Cronenberg, John Carpenter, Brian Yuzna, Clive Barker, Julia Ducournau o Coralie Fargeat, Navarro analiza cuatro ejes: la metamorfosis monstruosa, la manipulación científica del organismo, la invasión parasitaria y la disolución de la identidad. Desde 'Vinieron de dentro de...' (1975) hasta 'La sustancia' (2024), la obra propone una lectura cultural y filosófica de este subgénero.

Frente a esta vertiente del cine de terror, 'El cine neorrealista italiano' plantea un recorrido por el movimiento que transformó el lenguaje cinematográfico europeo durante la posguerra, llevando las cámaras a las calles y convirtiendo las experiencias cotidianas en materia narrativa.

Navarro ha explicado que su intención era recuperar para las nuevas generaciones una corriente sobre la que apenas se habían publicado estudios específicos recientes en España. "Nos hace falta dar a conocer, no a nuestra generación, que ya las conoce, sino a las que vienen, a mis alumnos que tienen veintipocos años, este tipo de cine", ha señalado.

El volumen combina un estudio introductorio sobre los orígenes y la evolución del neorrealismo con el análisis de 50 películas representativas. Desde los antecedentes de los años treinta hasta la obra de Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti o Giuseppe De Santis, el ensayo examina cómo los cineastas italianos encontraron una nueva manera de retratar su país tras la Segunda Guerra Mundial.

Durante el encuentro, el autor ha destacado la vigencia de muchas de aquellas historias, centradas en problemas como la pobreza, la precariedad laboral o las dificultades para acceder a una vivienda. Como ejemplo, ha recordado 'El techo', de Vittorio De Sica, sobre un matrimonio que intenta construir un hogar, y 'Umberto D.', dedicada a la situación de un jubilado.

"La realidad de entonces rima mucho con la actual", ha afirmado Navarro, quien ha defendido la necesidad de recuperar estas cintas para comprender tanto la historia cinematográfica como los problemas sociales que continúan presentes. Asimismo, el crítico ha reflexionado sobre la capacidad del cine para interpretar la realidad --"es un concepto muy maleable, que evoluciona con el tiempo"-- y ha subrayado cómo la percepción de una época puede cambiar a través de las películas.

Nacido en Barcelona en 1966, Antonio José Navarro es miembro de la Asociación Española de Historiadores de Cine (AEHC) y de la Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics (ACCEC). Ha colaborado con publicaciones especializadas como 'Dirigido por' e 'Imágenes de Actualidad', y formó parte del equipo de selección y programación del Festival de Sitges entre 2001 y 2011. Entre sus obras figuran 'El imperio del mal', 'Hollywood y la guerra contra el terror', 'Líbranos del mal' y 'El banquete infame', investigaciones que abordan el cine desde perspectivas históricas, sociales y culturales.