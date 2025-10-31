Arranca la 50ª edición del Rallye Costa de Almería con más de 50 participantes y diez tramos cronometrados

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 50ª edición del Rallye Costa de Almería ha arrancado este viernes con más de 50 vehículos participantes y diez pruebas cronometradas que recorrerán hasta 19 municipios de la provincia, con una asistencia prevista de más de 50.000 espectadores. Esta edición, puntuable para los Campeonatos de España y Andalucía de Rallyes de Asfalto, así como para el Campeonato Provincial - Trofeo Diputación de Almería 2025, se celebra durante este viernes y sábado.

Al acto de presentación han asistido la diputada provincial Matilde Díaz, el presidente del Automóvil Club de Almería, José Manuel López, y el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Díaz ha puesto en valor este "Rally Costa de Almería es uno de los más antiguos y con más solera del panorama nacional". Además, ha destacado que este año "contará con más de 50 vehículos y los tres primeros clasificados del Campeonato de España y de Andalucía", toda vez que ha señalado que desde la Diputación se apuesta por "tener el mejor deporte en la provincia de Almería y por seguir potenciando el binomio deportivo turístico del destino de 'Costa de Almería'".

Este sábado, los participantes del Rallye Costa de Almería afrontarán diez pruebas especiales cronometradas en los tramos de Vícar-Enix, Alhabia-Santa Fe de Mondújar, Enix, Alboloduy y Ricaveral, que se recorrerán dos veces cada uno. La meta final y la entrega de trofeos tendrán lugar en el Parque de Las Almadrabillas a partir de las 21,15 horas. Al tratarse de una prueba puntuable a nivel nacional, el rally contará con equipos procedentes de diversas comunidades autónomas, además de los habituales del campeonato andaluz.