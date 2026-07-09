La asociación de esclerosis múltiple de Almería celebra sus 30 años con unas jornadas

Celebración del 30º aniversario de AEMA. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) ha celebrado este jueves su 30º aniversario con un acto conmemorativo que ha reunido a representantes institucionales, entidades sociales, profesionales, personas asociadas y familiares para poner en valor tres décadas de trabajo mejorando la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple.

Durante la jornada se ha celebrado la mesa redonda 'Hablando claro, tú y yo', en la que cuatro personas han compartido su experiencia personal con la enfermedad, desde quienes la padecen a quienes ayudan en los cuidados y en cómo han variado sus vidas y trayectorias profesionales.

Los participantes han coincidido en señalar que la información, el apoyo especializado, el acompañamiento y el contacto con otras personas que atraviesan situaciones similares resultan "fundamentales para afrontar el diagnóstico y convivir con la enfermedad", según ha indicado la Diputación en una nota.

Con ello, han realzado el trabajo de AEMA durante estos 30 años, "convirtiéndose para muchas personas en un espacio donde encontrar orientación, rehabilitación, apoyo psicológico y social, así como un lugar donde sentirse comprendidas y acompañadas".

La presidenta de AEMA, Isabel Martínez, ha valorado el papel de un grupo de socios que hace 30 años decidieron unirse para crear la asociación. "Hoy y tras un largo camino nos sentimos orgullosos de donde nos situamos y lo que hemos conseguido, retos con los que hemos mejorado la calidad de vida de los afectados, y para ello el trabajo coordinado ha sido fundamental", ha afirmado Martínez.

Durante el acto, celebrado en el Espacio Alma, el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha mostrado su gratitud a la entidad por su "acompañamiento y compromiso con las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple y con sus familias".

"Ante un diagnóstico que genera incertidumbre y miedo, AEMA siempre ha sido una mano tendida, un espacio de atención, apoyo y esperanza para los más de 1.500 almerienses que han convivido con esta enfermedad", ha estimado.

Asimismo, ha subrayado "la importancia de acercar esta realidad a todos los rincones de la provincia, porque cualquier situación que vivan los almerienses debe ser atendida con calidad, independientemente del municipio en el que residan".

En este sentido, ha recordado el trabajo conjunto desarrollado este año para visibilizar la esclerosis múltiple en diferentes pueblos y ha afirmado que "AEMA es un ejemplo de esa colaboración imprescindible entre asociaciones, instituciones, usuarios y familias. Hemos avanzado mucho en estos 30 años, pero queda mucho camino por recorrer y ahí siempre va a estar la Diputación Provincial de Almería".

El presidente de FAAM, Valentín Sola, ha destacado que asociaciones como AEMA desempeñan un papel "no sólo para los afectados y sus familias, sino para el conjunto de la sociedad", por lo que son un "pilar fundamental" de la sociedad del bienestar.

El delegado territorial en funciones de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha recordado que en el ámbito de la salud, la detección precoz "es una pieza absolutamente clave" para "frenar en la medida de lo posible el avance de la patología y cambiar de forma muy positiva el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes".

Con ello, ha incidido en que la esclerosis múltiple precisa de un abordaje "integral". "No depende de una sola especialidad; es necesario el trabajo conjunto, coordinado y multidisciplinar de distintos profesionales médicos y sanitarios, que atiendan todas las necesidades del paciente desde un punto de vista global", ha recordado.

La celebración ha incluido una actuación de la Escuela de Baile María del Mar Salmerón y una tarta conmemorativa, cuyas velas ha soplado la actual junta directiva.