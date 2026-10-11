La Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería nombra al diputado Carlos Sánchez socio de honor. - CURRO VALLEJO/DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (Focoal) ha reconocido al diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y le ha nombrado 'socio de honor' durante el acto celebrado en el Teatro Apolo con motivo del décimo aniversario de la asociación.
Según ha informado la Diputación en una nota, Carlos Sánchez ha asistido a este acto acompañado por el presidente de Focoal, José Antonio Gallardo; la diputada nacional Ana Martínez Labella y los concejales Sacramento Sánchez y Joaquín Pérez de la Blanca.
La citada entidad ha entregado a Carlos Sánchez el reconocimiento en el último bloque de homenajes de la jornada, según han detallado desde la Diputación, desde donde han explicado que este acto se suma a otras actividades que Focoal ha realizado a lo largo del año para conmemorar sus diez años de trayectoria.
Esta gala ha puesto el broche a un fin de semana de actividades con las que Focoal ha conmemorado sus diez años de trayectoria, como una visita guiada a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y el II Encuentro de Fotógrafos Cofrades de Andalucía, que se ha celebrado durante los pasados días 9 y 10 de octubre, y que arrancó el viernes con la inauguración de la exposición '10 años de Focoal' en el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos.