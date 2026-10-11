Trump anuncia un "alto el fuego para la energía" en la guerra de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Ron Sachs - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo un "alto el fuego para la energía" y con efecto inmediato en la guerra que libran Ucrania y Rusia por el que ambas partes renunciarían a atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra.

"Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha afirmado Donald Trump en un mensaje publicado en redes sociales. "Las dos partes han accedido. ¡No lo rompáis!", ha remachado.

Este mismo domingo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había ofrecido dejar de atacar las refinerías de petróleo rusos, como pide Estados Unidos, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

El mandatario ucraniano había sido muy criticado por Trump por los ataques contra las refinerías rusas, a los que atribuye el elevado precio de los combustibles a nivel mundial. Trump incluso había pedido un nuevo presidente para Ucrania.