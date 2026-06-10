La Asociación Renacer se incorpora al Consejo Provincial de Mujeres de Almería, que ya reúne a 91 entidades

La diputada de Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, durante su visita a la Asociación Cultural de Mujeres Renacer tras su incorporación al Consejo Provincial de Mujeres. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural de Mujeres Renacer se ha incorporado al Consejo Provincial de Mujeres de la Diputación de Almería, un órgano de participación que cuenta ya con 91 asociaciones y que canaliza la presencia de federaciones, asociaciones y secciones de mujeres vinculadas a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La diputada de Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, se ha reunido con sus integrantes para mostrar el apoyo de la institución provincial y darle la bienvenida por su reciente ingreso en este órgano.

Durante la visita, Nieto ha trasladado a sus integrantes el apoyo de la institución y ha destacado "la importancia de seguir sumando voces, experiencias y propuestas que contribuyan a fortalecer la participación de las mujeres en los municipios de la provincia".

En una nota, la diputada ha señalado que "desde Diputación vamos a seguir acompañando a las asociaciones de mujeres, escuchando sus necesidades y trabajando de la mano para avanzar en igualdad de oportunidades y en la prevención de cualquier forma de violencia hacia las mujeres".

El Consejo Provincial de Mujeres fue aprobado por acuerdo plenario el 27 de junio de 1997 y es un órgano complementario de la Diputación Provincial de Almería, de carácter consultivo e informativo, adscrito al Área de Mujer, Familia y Juventud.

A través de este espacio se canaliza la participación de federaciones, asociaciones y secciones de mujeres con domicilio social en la provincia cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la actualidad, 91 asociaciones de mujeres forman parte de este órgano de participación provincial, que permite reforzar la coordinación entre el tejido asociativo y la administración para impulsar iniciativas vinculadas a la igualdad efectiva, el empoderamiento femenino y la participación activa de las mujeres en la sociedad almeriense.