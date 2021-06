El auditorio de Almería se llena de amor con el concierto de la Orquesta y Coro del Hospital Torrecárdenas

ALMERÍA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El auditorio de Almería se ha llenado en la noche de este sábado de solidaridad y amor "a los que cuidan" con el concierto de la Orquesta y Coro del Hospital Torrecárdenas.

Según relata la Diputación en una nota de prensa, "si la música tiene detrás un ingrediente solidario y de apoyo a los que ayudan, se disfruta el doble", como ocurrió en la gala solidaria que protagonizó la Orquesta y Coro del Hospital Universitario Torrecárdenas a beneficio de la asociación Sara Allut Plata.

El evento, organizado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el Hospital Universitario Torrecárdenas y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y la colaboración de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), contó además con el respaldo de Diputación, de la Autoridad Portuaria y de numerosos representantes de la sociedad almeriense.

La causa lo merecía. El concierto, además de ser la puesta de largo en un gran escenario para la Orquesta y Coro, sirvió para apoyar a la Asociación Sara Allut Plata. Una entidad que tiene como fin la ayuda directa, sin intermediarios de ningún tipo, a las mujeres y niños de los países más pobres del mundo, con especial dedicación a los países africanos, donde cada verano realizan una misión humanitaria, siendo el objetivo este año la zona de un vertedero en Mali, bajo el nombre de 'La Sonrisa de Mamadou'.

La Asociación Sara Allut Plata fue fundada por el neurocirujano y subdirector médico de Torrecárdenas, Antonio Huete, con el nombre de su madre, que fue enfermera de quirófano de cirugía cardiaca. Antes del concierto, el propio Antonio Huete hizo las veces de hilo conductor para las intervenciones del director de la Orquesta, Ginés López; el director del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida; el concejal de Cultura y Educación de la capital, Diego Cruz; la vicepresidenta de Diputación, Ángeles Martínez; y la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez.

En sus palabras, Diego Cruz, que también formó parte del elenco artístico, destacaba la respuesta que todos han dado a un proyecto tan humanitario e ilusionante. "Como concejal y como músico es un placer sumar a esta iniciativa tan necesaria", ha añadido.

La delegada provincial de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez Torregrosa, ha mostrado su apoyo a la gala que tiene un fin solidario para la Asociación Sara Allut Plata y ha agradecido la colaboración de todas las personas que ha hecho realidad la celebración de este acto, tanto a la Orquesta y Coro del Hospital Torrecárdenas, al Ayuntamiento de Almería, a la OCAL y a la OJAL, así como a todas las personas que han participado. "Esta gala tiene un espíritu tan humano como el que representa su fundador y neurocirujano Antonio Huete, al poner en marcha esta iniciativa que tiene como objetivo ayudar a niños y familias de los países más desfavorecidos", ha dicho.

Por su parte, la vicepresidenta de Diputación y diputada provincial de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha felicitado a todas las personas que hacen posible la labor humanitaria de la Asociación Sara Allut Plata y agradeció a todos los sanitarios su implicación y entrega durante toda la pandemia para proteger a los almerienses. "Estamos ante una de las causas más nobles que podemos apoyar. Hoy una madre está viendo desde el cielo con orgullo a sus hijos por sacar adelante este proyecto tan solidario y necesario", ha afirmado Martínez.

UN REPERTORIO RUTILANTE

Con la satisfacción de estar al lado de quienes más hacen por los demás, solo quedaba disfrutar de la música. Un concierto que estuvo dividido en tres partes. La principal estuvo protagonizada por la Orquesta y Coro del Hospital Universitario Torrecárdenas, con la colaboración de la OCAL y la Orquesta Joven (OJAL), con la dirección del concertino de la OCAL, José Ángel Vélez.

El programa estuvo protagonizado por piezas muy populares de, a su vez, compositores universales como Mozart, con 'Ave Verum' y 'Lacrimosa', y Vivaldi, con 'Gloria' y Vélez como violín solista, pero también tuvo espacio para la espectacularidad suntuosa de la Banda Sonoras Originales de 'Cinema Paradiso', 'La Misión' o '1492 La Conquista del Paraíso', además de la intensidad argumental de una selección del musical 'Jesucristo Superstar', donde brillaron los solistas Lidia Fernández (soprano), J. Carlos Ramos (tenor) y Ramiro Gasco (bajo). El cierre de la parte clásica culminaría con 'Suite Morricone', ante los cálidos aplausos de los asistentes.

El segundo bloque se abrió al flamenco y al soul. Rafa Cortés y Juan Carlos Ruano a guitarra y voz y percusión, respectivamente, interpretaron sentidas versiones de 'Andalucía', los tangos que escribió Fosforito e hizo popular El Turronero, y 'Te Quiero Niña, Te Quiero', de Chiquetete. Tras ellas, se sumó Patricia Martínez para cantar dos populares boleros aflamencados como 'Procuro Olvidarte' y 'S.O.S.'.

Como guinda final, el concejal de Cultura, Diego Cruz, volvió al escenario escoltado por dos incontestables músicos almerienses, Paco Rivas a la guitarra y Pepe Viciana al piano, para interpretar dos standard universales del soul y el jazz como 'Georgia On My Mind' y 'Stand By Me'. Un broche de excepción para una tarde llena de buen hacer sobre el escenario y en el patio de butacas.