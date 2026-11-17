Presentación del libro 'Winner y Thompson', de Tirso Calero, en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido la presentación de 'Winner y Thompson', el nuevo libro del guionista y escritor Tirso Calero con el que se recupera una parte de la historia del cine de acción y aventuras.

La actividad, celebrada dentro de la sección Fical Literario, ha invitado a redescubrir las trayectorias de Michael Winner y J. Lee Thompson, dos realizadores británicos que alcanzaron el éxito internacional y dejaron su huella en el cine comercial de Hollywood.

Según ha explicado la organización en una nota, la presentación ha contado con la participación del guionista y escritor Tirso Calero y del escritor y director Víctor Matellano, quienes han reivindicado la vigencia de dos cineastas cuyo éxito popular "no siempre se ha traducido en el reconocimiento de la crítica y la historiografía cinematográfica".

Películas como 'Los cañones de Navarone', 'El cabo del terror' o 'El justiciero de la ciudad' forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de espectadores. Sin embargo, los nombres de sus directores "no siempre gozan de la misma popularidad que los títulos que llevaron a la gran pantalla".

Precisamente, Tirso Calero reivindica en 'Winner y Thompson' el trabajo de dos realizadores que hicieron del cine su forma de vida, explorando sus comienzos en el Reino Unido, su llegada a Hollywood y su evolución hacia una industria cada vez más orientada al espectáculo y al entretenimiento.

Ambos cineastas comenzaron sus carreras en su Inglaterra natal, donde recibieron el reconocimiento de la crítica antes de incorporarse a la maquinaria cinematográfica estadounidense. Su trayectoria los llevó a trabajar en el cine de acción y la serie B, hasta coincidir en el universo de Cannon Films, productora estrechamente vinculada al cine comercial de los años ochenta y a la figura de Charles Bronson.

Calero ha explicado que el origen de este ensayo se remonta a su infancia, cuando descubrió las películas de ambos directores a través del vídeo doméstico. Aquellas tardes de cine dejaron una "huella decisiva" en su vocación. "A mí el cine, cuando yo tenía ocho años, me salvó la vida", ha confesado.

El autor ha señalado que la escritura del libro también le sirvió de refugio durante una etapa personal difícil, convirtiéndolo en un proyecto especialmente íntimo.

La publicación es fruto de una extensa investigación en la que Calero ha reunido los testimonios de especialistas internacionales como Paul Talbot, Andrew Spicer y Steve Chibnall, junto a críticos españoles como Juan Pando, Fausto Fernández y César Bardés.

El autor también ha conseguido entrevistar a intérpretes que trabajaron con estos directores, entre ellos Fabio Testi, Hayley Mills, Melissa Sue Anderson, Juan Fernández, Deborah Moore, Kirk Taylor y Melody Anderson, además de productores como Lance Hool y Niko Mastorakis.

A través de estas voces, el libro reconstruye no solo la filmografía de ambos realizadores, sino también las formas de trabajar de una industria marcada por los grandes estudios, las estrellas cinematográficas y una concepción artesanal de la producción.

La investigación le ha permitido contactar con intérpretes que trabajaron directamente con los cineastas, entre ellos Melissa Sue Anderson, protagonista de Cumpleaños mortal (1981), con quien conversó sobre el rodaje. Esos testimonios le han ayudado a descubrir dos personalidades muy diferentes: mientras ha descrito a J. Lee Thompson como un "gentleman inglés", ha presentado a Michael Winner como un director de trato mucho más controvertido.

Calero también ha explicado que ambos encontraron en Cannon Films la posibilidad de seguir trabajando con continuidad. "Amaban el cine, amaban rodar. No podían estar cinco años preparando una película", ha comentado.