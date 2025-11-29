La Banda del Carmen de Almería conmemora su décimo aniversario con casi doce horas de música cofrade

El certamen que ha conmemorado el décimo aniversario fundacional de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen de Almería, en la Plaza Pablo Cazard. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi doce horas de música cofrade y también rociera, ha durado el certamen que ha conmemorado el décimo aniversario fundacional de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen de Almería, una cita que ha sido posible este sábado, en un lugar emblemático como es la Plaza Pablo Cazard, gracias a la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Almería, a través de su Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, y de la Diputación Provincial. En concreto, a las 12,30 horas del mediodía ha arrancado esta cita con las notas cofrades que acompañan a las hermandades de nuestra ciudad, provincia y de nuestra región autónoma.

Según ha emitido la institución provincial en una nota, en total, diez formaciones musicales y un grupo de tamborileros de Almería han llenado el escenario de tintes de Pasión y rocieros a las puertas de la llegada de una nueva Navidad. La presentación, y toda la conducción del acto, ha corrido a cargo de Francisco Javier López, José Antonio Martín y Manuel Rodríguez.

Tras dar la bienvenida a todos los asistentes e introducir el propio certamen, ha arrancado esta cita musical con la actuación de los Tamborileros 'Los Suárez'. A continuación, ha sido el turno de la primera formación musical de las cinco de la provincia, la Agrupación Musical Cristo de las Aguas.

Esta banda, que ha acompañado en la capital a hermandades como la Borriquita o Encuentro, ha interpretado las marchas 'Tras de ti, mi Señora', 'Volver a verte', 'Nuestro Legado', 'Señora de los Dolores' y 'El que todo lo puede'. Justo después ha tenido lugar un parón para reponer fuerzas.

El certamen ha continuado por la tarde con la puesta en escena de la Banda de Cornetas y Tambores Madre Asunción de Huércal-Overa, formación musical que ha acompañado en la capital a la ya extinta Hermandad del Camino. La banda huercalense ha interpretado las marchas 'Conversión del Buen Ladrón', 'Mi Plegaria', 'Santa Cruz', 'Entre trabajaderas' y 'Esperanza Gitana'.

Acto seguido ha sido el turno de la Agrupación Musical Santa María de la Paz de El Ejido, una banda con corta trayectoria, pero con un largo recorrido en el plano musical, "destacando su actuación en la capital de Granada, durante la Semana Santa, concretamente con la Cofradía del Rescate". Han interpretado las marchas 'A ti, Madre Soberana', 'Flor de la Hispanidad', 'La llegada del Salvador', '¡Tú eres Victoria!' y 'Soberano en su Poder'.

A continuación, la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería ha sido la siguiente en subir a las tablas. Esta formación, que ha acompañado a distintas hermandades de la capital, y que sigue siendo una fija en Borriquita, Estudiantes, Encuentro y Resucitado, ha tocado las marchas 'Alma Marinera', 'Salva a tu pueblo', 'Nazareno', 'En tu Alma, Señor' y 'Yeshua'.

La Banda de Cornetas y Tambores Cristo del Mar, de Vélez-Málaga, ha sido la siguiente en subir al escenario. Esta conocida formación malagueña ha acompañado al Cautivo de Medinaceli, en la capital, y actualmente actúa en nuestra provincia, acompañando a la Hermandad de la Esperanza de Adra el Domingo de Ramos. La banda ha interpretado las marchas 'Lacrimosa', 'El Alma de Coronación', 'A la Gloria', 'Señor de la Viña' y 'Redentor'.

Desde Granada, la Banda de Cornetas y Tambores Despojado, una de las más destacadas de la ciudad nazarí, ha interpretado las marchas 'Mara', 'Ángel del Señor', 'Tu Agonía', 'La Salvación' y 'Figares'. Esta formación granadina ha acompañado, entre otras tantas, a la Hermandad de Pasión de la capital almeriense.

Justo a continuación, la propia Banda de Cornetas y Tambores Carmen de Almería ha querido tener un detalle con la concejal de Juventud, Lorena Nieto; y también con la diputada provincial, Esther Álvarez, ambas presentes en este acto, por el apoyo prestado a nivel institucional a este certamen.

Sobre el escenario, Nieto ha subrayado que "el Ayuntamiento siempre va a estar al lado de nuestras bandas y de nuestras hermandades", y ha valorado la "Semana Santa de Interés Turístico Nacional y unas formaciones musicales de primerísimo nivel que hacen que esta fiesta sea única y tenga esa catalogación".

Por su parte, la diputada provincial ha felicitado a la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen de Almería "por una década de entrega absoluta y pasión por la música cofrade", y ha apuntado que "son diez años haciendo disfrutar a los almerienses con su talento, su constancia y su devoción, y eso tiene un enorme valor cultural y humano".

El certamen ha proseguido con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores Cautivo de la capital malagueña. Esta formación acompañó, durante varios años, a la Hermandad de la Santa Cena de Almería. La formación malacitana ha interpretado las marchas 'Tu recuerdo', 'Ante ti, Señor', 'Señor de Málaga', 'He aquí el Señor' y 'Sancta Trinitas'.

Acto seguido ha sido el turno de una de las agrupaciones musicales más conocidas del panorama nacional. Desde Linares, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión ha tocado las marchas 'Llegó tu Hora', 'Al Señor del Prendimiento', 'Al que yo Besé', 'Al oír el Canto' y 'Flagellatio'.

Esta formación ha acompañado, durante más de dos décadas, al paso de misterio de la Hermandad del Prendimiento, en la capital almeriense. También puso sus notas al misterio de la Santa Cena en la Procesión Magna de Almería del año 2022.

Por último, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario, también de Linares, ha llenado de notas cofrades la Plaza Pablo Cazard. Esta formación jiennense, que en su día acompañó a la Hermandad de la Santa Cena, ha interpretado las marchas 'Este es mi Cuerpo', 'Vida', 'Tu Divina Humildad', 'El Compás del Soberano' Y 'La Orden de Betania'.

El certamen ha finalizado con la actuación de la formación anfitriona, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen. La banda de la capital ha interpretado las marchas 'El Castigo', '¡Prendedle! 1948', 'Angvstias', 'Discípulos del Padre' y el estreno de la marcha 'II Misterio', dedicada a Nuestro Padre Jesús de la Paz de la Hermandad de la Unidad.

Así ha terminado el certamen con la interpretación de la Marcha Real por parte de esta formación musical que acompaña en nuestra Semana Santa, precisamente, a la citada Cofradía de la Unidad y a las hermandades de la Santa Cena, Prendimiento y Angustias.